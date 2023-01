Zabytkowa Równia Krupowa po sylwestrze TVP. "Tygodnik Podhalański": Zdewastowana, błoto po kostki

Zobacz wideo Nowa fucha Kurskiego. Czy to duża strata dla PiS-u?

"Tygodnik Podhalański" opublikował nagranie, na którym zostało pokazane, jak po sylwestrowej imprezie TVP wygląda Równia Krupowa. W wydarzeniu miało wziąć udział około 60 tys. osób. - Piękny widok na Tatry, na toi toie i mamy tutaj błoto po kostki. Równia Krupowa po imprezie wygląda katastrofalnie - słyszymy na filmie.

Dewastacja zabytku? "Wygląda to fatalnie"

"Tygodnik Podhalański" przypomniał, że Równia Krupowa jest wpisana do rejestru zabytków. - Nie wiem, czy nie można tutaj mówić o pewnej dewastacji tego zabytku. Poza alejkami w zasadzie nie da się chodzić po Równi. (...) Nie wiem, jak to będzie wyglądać i ile będzie kosztować doprowadzenie tego wszystkiego do porządku. Przypomnijmy, że miasto chwaliło się, że nie płaci w tym roku za sylwestra, ale bierze na siebie wszystkie koszty związane ze sprzątaniem. To są tak naprawdę nieoficjalne informacje, bo oficjalnych nie mieliśmy - słyszymy.

Na nagraniu widać, że również alejki zostały zabrudzone błotem. "Tygodnik Podhalański" podkreśla, że "wygląda to fatalnie". - Niektórzy radni mówili ostatnio, że oni nie mają żadnego wpływu na tę imprezę, że nie dostają żadnych informacji, ile będzie kosztować, na jakich zasadach się odbywa - słyszymy na filmie.

W niedzielnym wydaniu "Wiadomości" TVP około 10 minut poświęcono Sylwestrowi Marzeń z TVP2. Program prowadziła Danuta Holecka, która przekazała, że tegoroczny sylwestrowy koncert przyciągnął przed telewizory 8,3 mln widzów. Wydarzenie pobiło tym samym dotychczasowy rekord oglądalności.