Podczas sylwestra Szpitalny Oddział Ratunkowy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przyjął sporą liczbę małoletnich pacjentów. Wszystkich zgłoszeń było łącznie 175. - Dyżur na SOR był dość pracowity, bo - jak się okazuje - infekcje nie odpuszczają - przekazała w rozmowie z RMF24 rzeczniczka Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Urszula Łaszyńska.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucja na rynku kredytowym? Rząd zapowiada konkretny program

Poznań. Na oddział ratunkowy trafiła pijana 14-latka. Miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie

1 stycznia rzeczniczka poznańskiego szpitala przekazała, że nie odnotowano wielu typowych, sylwestrowych zdarzeń. - Można powiedzieć, że było w miarę spokojnie - powiedziała Urszula Łaszyńska. Na oddział ratunkowy przywieziono troje nastolatków pod znacznym wpływem alkoholu. Wśród nich była 14-letnia dziewczyna, która miała w organizmie 2,5 promila alkoholu. Jeden z nastolatków trafił do szpitala z poważnymi oparzeniami twarzy i ręki, po nieprawidłowym odpaleniu petardy.

Tona kapusty i 400 kg grochu. Miejskie wigilie dla potrzebujących

Poznań. Pierwszy pediatryczny SOR w Wielkopolsce rozpoczął działalność

Szpitalny Oddział Ratunkowy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu rozpoczął swoją działalność 30 grudnia 2022 roku. Jest to jedyny pediatryczny SOR w woj. wielkopolskim. Prowadzi on całodobową opiekę dla pacjentów do 18. roku życia. Trafiają tam pacjenci w stanie zagrożenia życia. "Pacjenci mogą zgłaszać się samodzielnie, przysłani transportem z innej placówki lub transportowani przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). Droga dotarcia do SOR nie wpływa na kolejność przyjęć pacjentów" - informują władze placówki.

Nazwisko pasuje? Resztę dowodów można pominąć