W trakcie "Sylwestra Marzeń" TVP w Zakopanem zespół Black Eyed Peas zaprezentował się w tęczowych opaskach na ramionach, by w ten sposób wesprzeć społeczność LGBT+. Szef portalu tvp.info Samuel Pereira twierdzi, że była to "zaplanowana akcja", o której miała wiedzieć Telewizja Polska. Sytuacja ta wzbudziła ogromne oburzenie wśród prawicowych środowisk. Posłowie Solidarnej Polski czy Konfederacji zaczęli nawet nawoływać do likwidacji lub zwolnień w TVP - popierając tym samym pomysł prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, chociaż z zupełnie innych pobudek. Trzaskowski chce likwidacji konkretnie TVP Info, które według niego jest "narzędziem manipulacji, propagandy i szczucia Polaków na siebie".

Jacek Kurski zareagował na "Sylwestra Marzeń" w TVP - zrobił to dyskretnie

Jacek Kurski, który przez wiele lat kierował Telewizją Polską, dyskretnie zareagował na "Sylwestra Marzeń" w TVP. Wszystko zaczęło się od wpisu wiceministra sprawiedliwości, który na Twitterze napisał, że "Promocja LGBT w TVP2. WSTYD! To nie Sylwester Marzeń lecz Sylwester Wynaturzeń". Wpis Marcina Warchoła jest dodatkowo zaskakujący, ponieważ polityk jest również pełnomocnikiem rządu ds. praw człowieka, a jego wypowiedź nie ma nic wspólnego z ochroną tych praw.

Do dyskusji włączyła się wówczas posłanka PiS, członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. "Panowie z SP (Solidarnej Polski - red.), napijcie się szampana na Sylwestra. Zamiast lansować się politycznie nawet teraz. Polska chce się bawić dziś - wyłączcie szczucie. Dobrego Nowego Roku!" - napisała. Jeden z anonimowych użytkowników w komentarzach przypomniał Lichockiej jej gest w Sejmie, gdzie "pocierała oko środkowym palcem". Właśnie ten wpis polubił na Twitterze Jacek Kurski. Jak podaje Onet.pl, polubienie to niestety już zniknęło, gdy sprawą zainteresowały się media.

"Wiadomości" TVP o Sylwestrze Marzeń. Nie pokazano ważnego fragmentu

Później Jacek Kurski polubił wpis Tygodnika NIE, który w ironiczny sposób wypowiada się na temat m.in. TVP ale też rządu i PiS. Na profilu "NIE" pojawiło się nagranie z tłumaczeniami prezentera Tomasza Kammela, który po występie Black Eyed Peas powiedział, że akcja była zaplanowana. W opisie pojawił się krótki komentarz: "Jasne, jasne", wątpiący w stanowisko TVP. Właśnie ten wpis polubił Kurski.