Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wykluczają, że ustanowiony w niedzielę rekord w Warszawie zostanie pobity.

Nowy rekord temp. max dla Polski w styczniu oraz nowy rekord temp. max w okresie zimowym dla Warszawy został pobity = godzina 11:30. A temperatura wciąż delikatnie rośnie, do końca dnia wciąż daleko

- napisali na Twitterze.

IMGW: Rekord ciepła pobity. "Do końca dnia wciąż daleko"

Po niespotykanie ciepłe -jak na tę porę roku -nocy, pierwszy dzień roku 2023 pobił wszelkie rekordy ciepła. "Anomalia wynosi przeszło 15°C - jest to powietrze zwrotnikowe" - podkreśla IMGW.

Jeszcze przed południem synoptycy informowali o kolejnych wysokich wskazaniach termometrów w całej Polsce. W Bielsku-Białej termometry pokazywały 17,5 stopnia, w Słubicach - 16 stopni.

Za nam równieżi najcieplejsze powitanie nowego roku w historii. O północy najcieplej było w Otmuchowie - 16,8 stopnia, w Słubicach termometry pokazały 16,5 stopnia. W Warszawie było 13,9 stopnia.

IMGW w prognozie długoterminowej podaje, że wysoka temperatura powietrza będzie nam towarzyszyła nie tylko w Sylwestra i w Nowym Roku. Utrzyma się również na przełomie stycznia i lutego. W pierwszych tygodniach 2023 r. maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie na ogół dodatnia.

Szczególnie ciepło będzie w pierwszym tygodniu 2023 roku - średnia maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 4°C (na północnym wschodzie) do 7°C (na zachodzie i południu). Oznacza to, że będzie cieplej od 3,4°C do nawet 5,1°C w porównaniu do normy z lat 2004-202

0. W okresie od 9 stycznia do 5 lutego średnia maksymalna temperatura powietrza nie będzie wyższa niż 5°C, jednak miejscami nadal może być cieplej o ok. 3,0°C niż ostatnimi laty.

