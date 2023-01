Sylwestrowa noc była pracowita dla pięciu tysięcy strażaków, którzy pełnili służbę. Podsumowanie ich działań przedstawił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

REKLAMA

Od północy do godziny 6 rano było ponad 1100 interwencji. Najwięcej dotyczyło pożarów - było ich 800, z tego około 700 można zakwalifikować do tych wywołanych przez fajerwerki [...], a więc pożary śmietników, trochę poddaszy, balkonów

- relacjonował na antenie TVN24. Najwięcej pożarów strażacy zanotowali na terenie województwa dolnośląskiego (ok. 100), śląskiego (ok. 100), wielkopolskiego (ok. 80) oraz mazowieckiego (ok. 70).

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło

Strażacy o nocy sylwestrowej: 700 pożarów wywołanych przez fajerwerki

Przed północą strażacy byli wzywani do pożarów w domach i mieszkaniach w województwach małopolskim, lubuskim i pomorskim. - Tutaj strażacy musieli interweniować w tego typu zdarzeniach. - przekazał rzecznik PSP. W wyniku pożarów zginęły 2 osoby, a 14 osób zostało rannych.

Karol Kierzkowski podsumował również 2022 rok. Strażacy w sumie wyjeżdżali do ponad 600 tysięcy interwencji w całym kraju.

To jest największy wynik w historii 30 lat Państwowej Straży Pożarnej. Na to wpływały głównie siły natury, pożary lasów, także pomoc uchodźcom z Ukrainy

- mówił Kierzkowski.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>