Rekord ciepła w Nowy Rok pobity. 18,7 st. C na południu Polski

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska poinformowała, że 1 stycznia będzie kolejnym wiosennym i słonecznym dniem. Pochmurnie może być jedynie na północy Polski. Na Wybrzeżu oraz Warmii i Mazurach prognozowane są nawet niewielkie opady deszczu. W części województwa pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Termometry wskażą od 12 st. Celsjusza na wschodzie Polski przez 15 w centrum, do nawet 18 na zachodzie. Według najnowszych pomiarów IMGW o godz. 6:00 w Bielsku-Białej było już 17,5 st. Celsjusza.

Portal meteoprognoza.pl informuje o nowym rekordzie ciepła dla stycznia.

Gdy wszyscy wstaną, obudzą się już z nowym rekordem ciepła dla stycznia w Polsce w historii pomiarów. Po 4 rano Głuchołazy zanotowały 18.7°C

- czytamy na Twitterze.

Poprzedni rekord ciepła padł w 2007 roku. Wtedy na Dolnym Śląsku, w miejscowości Grabik temperatura wyniosła 15,9 st. C. Synoptycy prognozują, że dwucyfrowe wartości temperatury zobaczymy również w poniedziałek. Wiosenna aura skończy się w połowie pierwszego tygodnia stycznia, wtedy nadejdzie ochłodzenie. W przyszły weekend lokalnie możliwe są opady śniegu, a w nocy termometry wskażą dwucyfrową temperaturę, tyle że poniżej zera.

IMGW w prognozie długoterminowej podaje, że wysoka temperatura powietrza będzie nam towarzyszyła nie tylko w Sylwestra i w Nowym Roku. Utrzyma się również na przełomie stycznia i lutego. W pierwszych tygodniach 2023 r. maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie na ogół dodatnia. Szczególnie ciepło będzie w pierwszym tygodniu nowego roku - średnia maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 4°C (na północnym wschodzie) do nawet 7°C (na zachodzie i południu). Oznacza to, że będzie cieplej od 3,4°C do nawet 5,1°C w porównaniu do normy z lat 2004-2020. W okresie od 9 stycznia do 5 lutego średnia maksymalna temperatura powietrza nie będzie wyższa niż 5°C, jednak miejscami nadal może być cieplej o ok. 3,0°C niż ostatnimi laty.

