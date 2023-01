Gwiazda Sylwestra Marzeń TVP w Zakopanem - zespół Black Eyed Peas - pojawił się w sobotę wieczorem na scenie w tęczowych opaskach. Użytkownicy mediów społecznościowych odbierają to jako jednoznaczny gest solidarności z osobami LGBT i sprzeciw wobec tego, jak Telewizja Polska przedstawia środowisko osób nieheteroseksualnych. Potwierdził to raper amerykańskiego zespołu Will.i.am.

REKLAMA

Jesteśmy za pokojem, jednością, tolerancją harmonią. Czasami trzeba pojechać tam, gdzie ludzie mają inne spojrzenie, aby ich zainspirować i pokazać im, jak wygląda tolerancja. Więc świetnie było tutaj być. Polska to niesamowity kraj

- mówił muzyk w nagraniu na Instagramie tuż po zejściu ze sceny, kiedy zespół wykonał jeden ze swoich największych hitów "Where is the love?". Will.i.am podkreślił: NIE jesteśmy "Black Eyed PiS".

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy rząd PiS "uległ szantażowi" UE? Cymański: Nie wiem, czy uległ, bo nie znam szczegółów

Black Eyes Peas kłóci się z Warchołem na Twitterze. "Sylwester Wynaturzeń"

Kłótnia Marcina Warchoła i rapera Will.i.ama zaczęła się od wpisu wiceministra sprawiedliwości, który określił koncert mianem "Sylwestra Wynaturzeń". Amerykański muzyk odpisał, że "ludzie to ludzie i wszyscy powinniśmy praktykować wzajemny szacunek i miłość wobec wszystkich ludzi na ziemi".

Polityk obozu władzy nie pozostał dłużny i zarzucił raperowi hipokryzję.

Dlaczego nie zbojkotowałeś mistrzostw świata w Katarze w związku z traktowaniem kobiet, migrantów i społeczności LGBTQ+ w tym kraju? Sprzedawałeś zasady dla zysku. Hipokryzja

- stwierdził Warchoł.

Pojechaliśmy tam, by szerzyć MIŁOŚĆ... po co bojkotować, gdy można jechać bezpośrednio do źródła, które potrzebuje inspiracji. To się nazywa MIŁOŚĆ

- odciął się członek zespołu Black Eyed Peas.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>