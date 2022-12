Zapomnij o hulajnodze elektrycznej w noc sylwestrową. Operatorzy zdezaktywują pojazdy na kilka godzin

"Ze względów bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków, trzej działający w Gdańsku operatorzy hulajnóg elektrycznych zdecydowali, że w noc sylwestrową wyłączą z użycia swoje urządzenia" - poinformował w tym tygodniu gdański ratusz.

W przypadku Gdańska dotyczy to trzech operatorów - Bolt (od 31 grudnia, godz. 21.00 do 1 stycznia godz. 8.00), Dott (od 31 grudnia, godz. 22.00 do 1 stycznia godz. 6.00 i Tier (od 31 grudnia, godz. 23.00 do 1 stycznia godz. 4.00).

"Działania te przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, a także wszystkich osób bawiących się w różnych częściach miasta" - wskazują gdańscy urzędnicy.

Sylwester 2022. Hulajnogą nie pojedziesz

Firma Bolt Polska nie ograniczyła swojej decyzji tylko do Gdańska - jej hulajnogi zostaną dezaktywowane we wszystkich miastach.

"Chodzi o bezpieczeństwo nie tylko użytkowników hulajnóg, ale także innych uczestników ruchu czy pieszych. Sylwester to czas, gdy wielu z nas bawi się, porusza się po mieście. Nie chcemy, żeby ktokolwiek uległ w tym czasie wypadkowi" – komentuje w rozmowie z portalem Auto-swiat.pl Joanna Manarczyk z Bolt Polska.

Jak informuje Portalsamorzadowy.pl, utrudnienia mogą czekać również miłośników hulajnóg wypożyczanych z innych firm, m.in. w Łodzi. Firma Volt Scooters także zdecydowała o dezaktywowaniu pojazdów w nocy z soboty na niedzielę.