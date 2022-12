Czy 1 stycznia jest wolny od pracy? Czy pracodawca musi oddać wolne za święto w weekend?

1 stycznia w tym roku wypada w niedzielę. Zazwyczaj jest to dzień wolny od pracy. Czy to oznacza, że pracodawca jest zobowiązany do oddania nam dnia wolnego? Co mówi na ten temat Kodeks pracy?

1 stycznia. Czy pracodawca musi oddać nam wolne za święto w weekend?

Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny. "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin" - czytamy w Kodeksie pracy. To oznacza, że dodatkowy dzień wolny przysługiwałby, jeśli 1 stycznia wypadałby w sobotę. Jako że w tym roku ten dzień wypada w niedzielę, pracownikom nie przysługuje dodatkowe wolne.

Dni wolne od pracy w 2023 roku [LISTA]

W 2023 roku dni wolne od pracy wypadają w następujących terminach:

1 stycznia (niedziela) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki;

6 stycznia (piątek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie);

9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;

10 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy;

3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja;

28 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);

8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (wtorek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych;

11 listopada (sobota) - Święto Niepodległości;

25 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień);

26 grudnia (wtorek) - Boże Narodzenie (drugi dzień).

