Lubelskie. Nie żyje 10-latek, który wpadł do rzeki. Trwają poszukiwania jego matki

Lubelska policja informuje, że nie żyje 10-latek, który wpadł do rzeki Wieprz w Chlewiskach w woj. lubelskim. Trwają poszukiwania jego matki, która wskoczyła do wody, próbując go ratować.

