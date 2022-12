Kim jest Marcel Korkuś? Słynny nurek pomaga w poszukiwaniach Iwony Wieczorek

Od środy śledczy, którzy zajmują się sprawą Iwony Wieczorek, rozpoczęli działania przy budynku dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie. Jak informuje portal trojmiasto.pl, policjanci sprawdzali pobliski teren za pomocą skanera geologicznego. Portal podaje też, że w czwartek po południu dwie osoby w kombinezonach weszły do studzienki odkopanej na plaży.

Z informacji "Faktu" wynika, że na miejsce sprowadzono słynnego nurka Marcela Korkusia, rekordzistę Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim, który wielokrotnie przyczynił się do odnalezienia ciał w zbiornikach wodnych. Mężczyzna szukał prawdopodobnie ciała Iwony Wieczorek.

Kim jest Marcel Korkuś?

W lipcu tego roku Korkuś odnalazł w Odrze na terenie województwa opolskiego wrak samochodu, który zaginął 17 lat temu. W pojeździe, który przez kilka lat w wodzie obrósł mułem, znajdowało się ciało mężczyzny.

"Przeprowadziłem nurkowanie w Odrze celem weryfikacji znaleziska. Odnaleziony samochód to Fiat Siena HL, koloru czerwonego o numerze rejestracyjnym SZ 36416" - opisywał na swojej stronie internetowej. Służby potwierdziły, że w samochodzie znajdowały się ludzkie szczątki. Należały one do Marcina Sakowicza, którego poszukiwano przez aż 17 lat.

Z Odry wyłowiono auto z ciałem. Pojazd i jego właściciel zaginęli 17 lat temu

Korkuś odnalazł również zwłoki trzyletniego Kacpra z Nowogrodźca w rzece Kwisa i szczątki poszukiwanej od 1996 roku Joanny Gibner. Znajdowały się one w torbie na dnie Jeziora Dywickiego.

- Wiele razy brałem udział w podobnych akcjach, to dla mnie praca społeczna. Czasem ciężka, gdy ciała w naprawdę niedostępnych miejscach, trzeba szukać własnymi rękoma. Poszukiwania Kacperka prowadzono kilkadziesiąt kilometrów od Żar, nie mogłam tam nie pojechać - mówił w rozmowie z portalem żary.naszemiasto.pl Korkuś.

Marcel Korkuś to dwukrotny rekordzista Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim - w Cazadero i Ojos. Jest odkrywcą położonego najwyżej, bo na 5985 m n.p.m. jeziora Cazadero w Argentynie. Jego wyprawa - jak sam pisze na swojej stronie - miała charakter i sportowy, i badawczy. Ekipa potwierdziła istnienie jeziora i określiła jego parametry.

Korkuś jest również biegłym sądowym płetwonurkiem.

Śledztwo ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

O Zatoce Sztuki zrobiło się głośno, gdy wyszły na jaw przestępstwa seksualne, do których miało dochodzić na terenie klubu. Od stycznia 2019 roku toczy się proces Krystiana W., znanego też jako "Krystek", który jest oskarżony o 65 przestępstw.

14 grudnia 2022 r., na polecenie krakowskiej prokuratury, zatrzymany został w Gdańsku Paweł P., który był z Iwoną Wieczorek w noc jej zaginięcia, oraz jego partnerka Joanna S. Dwa dni później prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych.

"Fakt": Studzienki wykopane przy Zatoce Sztuki sprawdzi słynny nurek

"Ponadto Pawłowi P. postawiono zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek" - głosił komunikat prokuratury.