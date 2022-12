Jak zapowiadali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu weekendu nad Polską kształtować się będą układy niskiego ciśnienia. W sobotę nasz kraj będzie pod wpływem niżu znad Skandynawii. Z kolei z południowego zachodu (a dokładniej z północnej Afryki) napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Pogoda na 31 grudnia. W sylwestra pochmurno i z opadami

W sobotę nad całym krajem dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przewidywane są też opady deszczu, będą one występować jednak tylko okresami, a miejscami będą słabe. Powieje umiarkowany, miejscami porywisty wiatr, który rozpędzi się do 60-65 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach prędkość wiatru może wynieść 90 km/h, a w Sudetach nawet 120 km/h - prognozuje IMGW.

Słabe opady deszczu już nad ranem pojawiły się na Pomorzu, Warmii, Śląsku i Podkarpaciu. - Zwarta ściana deszczu wkracza od zachodu nad Nizinę Szczecińską - informowała synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jaka będzie pogoda w sylwestra? Aż tak ciepło nie było od lat

Pogoda na sylwestra. Bardzo ciepła noc

"Noc sylwestrowa bardzo ciepła/ Od 14 st. C na północnym zachodzie do 7 st. C na południowym wschodzie" - informowali w piątek 30 grudnia synoptycy IMGW na Twitterze. Do wpisu dołączona została wizualizacja tego, jak w ciągu nocy w Polsce zmieniać się będzie temperatura powietrza.

Z mapki wynika, że o północy, kiedy będziemy witać Nowy Rok, w niektórych regionach temperatura wyniesie aż 15 stopni Celsjusza! Taką wartość mogą odnotować mieszkańcy Koszalina, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego czy Zielonej Góry. O jeden stopień mniej (14 stopni) ma być we Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku. 13 stopni będzie w Toruniu, 12 w Olsztynie i Warszawie, a 11 w Białymstoku, Łodzi i Zakopanem. 10 stopni synoptycy zapowiadają w Suwałkach, Kielcach, Opolu, Katowicach i Krakowie, 9 w Lublinie, a 7 w Rzeszowie. Przypomnijmy, są to wartości na godzinę 24 w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.