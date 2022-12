Tatry. 21-letnia kobieta spadła z Rysów. Zginęła na miejscu

W piątek wieczorem z Rysów spadła 21-letnia kobieta. Turystka poniosła śmierć na miejscu. W tym samym czasie TOPR interweniował, by sprowadzić do bazy dwóch czeskich turystów, którzy zgubili szlak. Warunki do wspinaczki są bardzo trudne. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

3 Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl