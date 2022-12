Klenica. Ciało 66-latki znaleziono pod betonową podłogą. Syn i wnuk kobiety aresztowani

O decyzji sądu w sprawie aresztu dla dwóch mężczyzn informuje RMF FM. 49-latkowi i 25-latkowi grozi kara dożywotniego więzienia. W czwartek usłyszeli zarzut zabójstwa 66-letniej kobiety.

Pierwsze nieoficjalne ustalenia, które podała rozgłośnia, były związane z tym, że starszy mężczyzna miał przyznać się do uduszenia 66-latki. Młodszy miał z kolei pomagać w ukryciu ciała, prawdopodobnie pod betonową podłogą w pomieszczeniu gospodarczym. Do zabójstwa miało dojść we wtorek.

W związku ze sprawą nie zatrzymano natomiast żony 49-latka, z którą mężczyzna oraz 25-latek mieszkali na tej samej posesji. Prokuratura podkreśla, że ze względu na dobro prowadzonego śledztwa nie udziela informacji związanych ze śledztwem - podaje RMF FM.

