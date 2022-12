Chlewiska: matka i 10-letni syn wpadli do rzeki Wieprz. Chłopca wyłowiono, trwają poszukiwania kobiety

Służby zostały zaalarmowane o wypadku nad rzeką w piątek ok. godz. 14. Ze wstępnych informacji miało wynikać, że kobieta próbowała ratować syna, który wpadł do wody.

- Chłopiec wyłowiony z rzeki ok. godz. 15.30-16 został w trakcie akcji reanimacyjnej przewieziony do szpitala w Lublinie, gdzie lekarze będą dalej walczyć o jego życie - relacjonował ok. godz. 17 portalowi Gazeta.pl st. kpt. mgr inż. Michał Mazur z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Chlewiska. Kobieta i syn wpadli do rzeki Wieprz

Jak informowała komenda w mediach społecznościowych, na miejscu pojawili się strażacy z JRG Lubartów, liczne zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych, a także specjalistyczna grupa ratownictwa wodnego z Lublina.

Według stanu na godz. 17 wciąż trwały poszukiwania kobiety. Wykorzystywano m.in. łodzie i oświetlenie.

- Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą ustalane. Jest za wcześnie, by mówić o przyczynach. Najprawdopodobniej mógł to być nieszczęśliwy wypadek - mówi w rozmowie z Gazeta.pl sierż. szt. Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.