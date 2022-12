27 grudnia, w jednym z bloków w Ostrowi Mazowieckiej, znaleziono ciało mężczyzny - 55-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został zamordowany. Śledczy przedstawili właśnie wyniki sekcji zwłok.

Ostrów Mazowiecka. Zamordowany mężczyzna to 55-letni obywatel Ukrainy

Śledczy zajmujący się sprawą śmierci 55-letniego obywatela Ukrainy, który został znaleziony w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu w jednym z bloków w Ostrowi Mazowieckiej, podali wyniki sekcji zwłok mężczyzny. - Przyczyną śmierci były liczne rany kłute w obrębie klatki piersiowej do serca i płuc - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz cytowana przez serwis se.pl.

Jak podaje Super Express, "śledczy podkreślili, że mieszkanie było czyste i zadbane, a drzwi zamknięte na klucz". Kto i dlaczego zamordował 55-latka? Czy to ktoś znajomy, kto miał klucze do tego mieszkania? Czy może zabójca, po dokonaniu morderstwa, przetrząsnął z zimną krwią rzeczy zabitego w poszukiwaniu kluczy i zamknął nim drzwi, by opóźnić ujawnienie zbrodni? Sprawę badają funkcjonariusze policji.

Ostów Mazowiecka. Ciało 55-letniego mężczyzny znalezione w jednym z bloków

Jak już pisaliśmy, 27 grudnia w jednym z bloków w Ostrowi Mazowieckiej znaleziono ciało mężczyzny. Już od początku było wiadomo, że mężczyzna nie stracił życia w sposób naturalny, gdyż jego ciało było poważnie okaleczone.



Zamordowany mężczyzna to najpewniej 55-letni obywatel Ukrainy, który od kilku lat mieszkał w Polsce. Był pracownikiem spółdzielni mleczarskiej.