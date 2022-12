W połowie grudnia Andrzej Duda zawetował ustawę tzw. lex Czarnek 2.0. Nie oznacza to jednak, że uczniów w 2023 roku nie czekają żadne zmiany.

Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie

Od 1 września 2023 roku podstawy przedsiębiorczości zostaną zastąpione nowym przedmiotem - biznes i zarządzanie. "To odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy. Podczas zajęć uczniowie zdobędą kompetencje menadżerskie, nauczą się pracować w grupie i zarządzać finansami" - możemy przeczytać na rządowej stronie. Od 2027 roku maturzyści będą mogli zdawać maturę z nowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Podczas lekcji uczniowie będą rozwijać kompetencje przedsiębiorcze, menedżerskie i przywódcze. Zdobędą podstawową wiedzę na temat praw konsumenckich, nauczą się zarządzania finansami i pracy w zespole. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami i analizie case studies BiZ rozwinie także u młodych kreatywne myślenie i zapozna ich z realiami współczesnej gospodarki

- czytamy.

Rok 2023 w szkole. Dwie gry dodane do podstawy programowej

Jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, do końca 2023 roku do programu nauczania jako treści rekomendowane zostanie dodana gra "Gra szyfrów". "W ten sposób stanie się częścią programu edukacyjnego w polskich szkołach i zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mieli okazję w nią zagrać". Podobnie będzie w przypadku gry "The War of Mine", która jednak - jako że jest przeznaczona dla osób pełnoletnich - będzie częścią programową ostatnich klas szkół ponadpodstawowych - podaje PAP.



Zmiany w lekcjach techniki w 2023 r.

Lekcje techniki mają zostać rozszerzone o informacje związane z "przygotowaniem uczniów do świadomego uczestnictwa we współczesnym ruchu drogowym przez ukształtowanie w nich postaw bezpiecznego zachowania, właściwej oceny sytuacji na drodze, niepowodowanie zagrożeń dla siebie i innych, poznanie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym" - napisano w projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

Zmiany w maturze z języka polskiego w 2023 r.

Jak podaje portal mamotoja.pl, od 2023 roku maturzyści będę otrzymywać dwa arkusze egzaminacyjne (do tej pory był tylko jeden) - pierwszy dot. języka polskiego w użyciu, drugi - z testem historyczno-literackim. Czas trwania matury na poziomie podstawowym wyniesie 240 minut, w przypadku poziomu rozszerzonego - 210 minut. Minimalna długość wypracowania wynosić będzie 300 wyrazów. Egzaminatorów obowiązywać będą aż 20-stronicowe wytyczne oceniania. Uczeń, który popełni 18 błędów językowych, otrzyma zero punktów - niezależnie od tego, jak długie będzie jego wypracowanie. Nauczyciele zwracają uwagę, że ryzyko popełnienia kolejnych błędów wzrośnie wraz z długością pracy. Wystosowali więc petycję do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pod którą podpisało się już prawie 30 tys. osób.

Religia lub etyka obowiązkowe?

Obecnie uczeń może wybrać, czy chce chodzić na religię bądź etykę lub na żaden z tych zajęć. Możliwe jednak, że od 1 września przyszłego roku uczniowie będą mieć obowiązek uczęszczania na jedno z zajęć. Minister edukacji wielokrotnie zapowiadał wprowadzenie takich zmian.