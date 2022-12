Jak podała w czwartek (29 grudnia) Komenda Miejska Policji w Tarnowie (woj. małopolskie), obu mężczyznom właśnie zostały postawione zarzuty w sprawie zdarzenia, do którego doszło jeszcze w maju bieżącego roku. O tym, że za kierownicą jednego z miejskich autobusów siedzi młody chłopak, który prawdopodobnie nie jest zatrudniony w tarnowskim Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym jako kierowca, dyspozytora poinformowali pasażerowie oraz inni kierowcy. Przedsiębiorca szybko zweryfikował te informacje.

Tarnów. Kierowca autobusu pozwolił jeździć pojazdem 19-latkowi bez uprawnień

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane na kamerach zainstalowanych w autobusach. Okazało się, że 52-letni kierowca udostępnił kierownicę autobusu 19-letniemu mężczyźnie, który w uniformie kierowcy-przedsiębiorcy rozwoził na krótkich odcinkach pasażerów. Młody mężczyzna nie był jednak zatrudniony jako kierowca w spółce. Co więcej, kolejne weryfikacje wskazały, że nie posiadał on także uprawnień do prowadzenia autobusów.



19-latek bez uprawnień woził pasażerów autobusem po Tarnowie

O sprawie powiadomiona została tarnowska policja oraz prokuratura. "Zostały wszczęte dwa postępowania, jedno z naruszenia zapisu artykułu 179 Kodeksu karnego wobec zawodowego kierowcy, drugie z artykułu 94 Kodeksu wykroczeń wobec 19-latka. Młody kierowca wszak posiadał prawo jazdy, ale jedynie kategorii B, czyli do kierowania pojazdami osobowymi" - podaje policja.

Jak czytamy, starszy z mężczyzn stracił pracę, grozi mu do dwóch lat więzienia, a także grzywna w wysokości 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 19-latek odpowie natomiast przed sądem wykroczeniowym. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny od 1,5 tys. do 30 tys. zł oraz utrata prawa jazdy.

