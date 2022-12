Jaka będzie pogoda na sylwestra? "Gorąca fala" zbliża się do Europy

Według najnowszej prognozy pogody opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbliższe dni zapowiadają się bardzo ciepło. Jak wskazują synoptycy, temperatura maksymalna na południowym zachodzie kraju wyniesie do 15-16 stopni Celsjusza, a gdzieniegdzie nawet do 17.

REKLAMA

Zobacz wideo Akcja policji i straży w Sokołowie Podlaskim. Mężczyzna zadzwonił, że utknął w zaspie i nie wie, gdzie jest

Jaka będzie pogoda w sylwestra? Pochmurno, ale ciepło

Według IMGW w sobotę Polska znajdzie się pod wpływem kolejnego niżu z układem frontów atmosferycznych. Pogoda na 31 grudnia (sylwester) zapowiada się więc pochmurno, może popadać też deszcz.

Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, do kraju napływać będą ciepłe masy powietrza. W związku z tym w najcieplejszym momencie dnia będzie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15-17 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i silny wiatr, który momentami rozpędzi się do 65 kilometrów na godzinę, z kolei nad morzem nawet do 75 km/h.

USA sparaliżowane przez śnieg. "Taka śnieżyca jeszcze się nie zdarzyła"

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Na nietypowe temperatury m.in. w naszej części globu zwrócili uwagę autorzy profilu Extreme Temperatures Around The World na Twitterze. "Jeśli myślicie, że w kwestii ponadnormowego ciepła w Europie widzieliście już wszystko, to się mylicie. Do końca roku spodziewamy się rekordowych temperatur w Europie Środkowej. W niektórych regionach Bawarii będzie nawet 20 stopni na plusie" - czytamy w jednym ze wpisów.

Duża zmiana szykuje się również w Stanach Zjednoczonych, gdzie po bardzo trudnym zimowym epizodzie zima praktycznie zniknie ze wschodniej części kontynentu w pierwszym tygodniu stycznia.

Episkopat podsumowuje rok i ubolewa nad pustoszejącymi kościołami

Pogoda. W sylwestra ciepło, a co z Nowym Rokiem?

Zgodnie z prognozą IMGW pierwsze dwa dni nowego roku zapowiadają się dość pogodnie, na północy będzie jednak nieco więcej chmur i popada deszcz. Temperatura wciąż bardzo wysoka jak na tę porę roku - bo od 9 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością do 65, miejscami nawet do 75 kilometrów na godzinę.