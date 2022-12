W sylwestra, podobnie jak w Wigilię 24 grudnia, nie będzie można zrobić zakupów w standardowych godzinach otwarcia sklepów. Mimo tego 31 grudnia będziemy mieli więcej czasu, niż w święta, by dokupić potrzebne nam produkty. W jakich godzinach otwarte będą sklepy sieci Biedronka, Lidl, Kaufland czy Żabka?

Godziny otwarcia sklepów w sylwestra 31 grudnia 2022 roku

Ze względu na regulacje zawarte w ustawie o zakazie handlu w niedziele i święta, zakupy w sylwestra będzie można zrobić w nieco krótszych godzinach. Właściciele większych sieci decydują się na skrócenie godzin pracy tak, by pracownicy zdążyli przygotować placówkę do zamknięcia oraz zdążyli na świętowanie nowego roku z rodziną. Duża część z nich będzie otwarta do godziny 19. Jakie są godziny otwarcia poszczególnych sklepów?

Godziny otwarcia i zamknięcia sklepów 31 grudnia 2022 - Lidl, Biedronka, Kaufland, Żabka

Lidl będzie czynny w większości w godzinach od 8:00 do 19:00.

Sklepy Biedronka będą działać od 9:00 do 19:00.

Auchan będzie czynny do godziny 18:00.

Sieci sklepów zamkną się o godzinie 18:00.

Aldi będzie czynny od 7:00 do godziny 18:00.

Lokalne sklepy Stokrotka również mają być otwarte do godziny 18:00.

Kaufland będzie otwarty dla klientów od godziny 7:00 do godziny 18:00.

Sieci sklepów Żabka mogą być czynne od 6:00 do 23:00 - godzina zamknięcie będzie jednak zależeć od decyzji właścicieli poszczególnych punktów.

W niedzielę 1 stycznia 2022 roku wypada dzień wolny od pracy. Obowiązuje wówczas zakaz handlu, z którego wyłączone są takie sklepy, jak: apteki, kwiaciarnie, kawiarnie, restauracje, sklepy z pamiątkami, sklepy na stacjach benzynowych czy sklepy, w których za ladą stanie właściciel.

