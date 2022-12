Lubelskie. 36-latek włamał się do kościoła, zniszczył szopkę i zasnął w konfesjonale. Wracał z imprezy

Włamanie do kościoła, zniszczenie figurki w szopce i noc w konfesjonale - policja zatrzymała mieszkańca gminy Ludwin w województwie lubelskim, który nie pamiętał, żeby zrobił cokolwiek z tych rzeczy. Twierdzi, że wracał z imprezy i nie wiedział, co robi w kościele. 36-latek może trafić do więzienia na pięć lat.

4 Źródło: lublin.policja.gov.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl