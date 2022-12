Pospieszalski pokieruje serwisem sfinansowanym z Funduszu Sprawiedliwości. Na łamach aborcja i zły Tusk

"Afirmacja to portal poświęcony problematyce życia i rodziny. Nasza misja to z jednej strony właśnie afirmacja wartości rodzinnych, a z drugiej strony pomoc w rozpoznawaniu i uświadamianiu zagrożeń, z którymi rodzina dziś się mierzy" - czytamy w jednym z pierwszych wpisów na Twitterze. Opublikowano go 23 grudnia.

Redaktorem naczelnym portalu jest Paweł Nowacki, producent programu "Warto rozmawiać" a redaguje go część zespołu, która przygotowywała program wspólnie z Janem Pospieszalskim - podają Wirtualne Media.

Za chwilę uruchamiamy nową inicjatywę. (...) Niech to będzie nasz prezent na święta. Będziemy mówić nie tylko o zagrożeniach rodziny, ale pokazywali również jej piękno

- zapowiadał 23 grudnia Pospieszalski.

Na stronie głównej serwisu w czwartek promowano koncert rodziny Pospieszalskich w jednym z warszawskich kościołów. "Koncert ten będzie też okazją do podzielenia się i radością z faktu, że rusza nasz portal internetowy poświęcony rodzinnie. Jego nazwa to AFIRMACJA, bo rodzina dziś potrzebuje afirmacji, a afirmacja rodziny, to afirmacja życia" - czytamy.

Koncert Pospieszalskich afirmacja.info

W dziale publicystyka można znaleźć felietony np. o "ataku na Czesława Michniewicza", rzekomych kłamstw na temat aborcji, "zniesławianiu" Jana Pawła II, tajnej konferencji o "osobach, które wyszły ze stylu LGBT", zwolennikach aborcji w Watykanie, Donaldzie Tusku - "łamaczu sumień" oraz modzie na śmierć i brzydotę.

Autorem większości tekstów jest bliżej nieznany Damian Zakrzewski. Przewijają się też nazwiska Pawła Zdziarskiego (telewizja wRealu24), Tomasza Rowińskiego (christianitas.org) i Agnieszki Marianowicz-Szczygieł (organizacja Instytut Ona i On)

Komisja Etyki TVP: W jednym z odcinków "Warto rozmawiać" naruszono zasady etyki dziennikarskiej

Były prowadzący "Warto Rozmawiać" zniknął z anteny w kwietniu 2021 roku, kiedy nadawca zdjął program z anteny. Ostatni odcinek programu Pospieszalskiego miał emisję 12 kwietnia. Publicysta ocenił w nim, że rok po ogłoszeniu pandemii i mimo szczepień nie doszło do "oczekiwanego zatrzymania choroby, a polityka lockdownów, w tym także zamknięcie ochrony zdrowia, przynosi fatalne rezultaty".

- Walcząc bowiem z koronawirusem, odnotowaliśmy zapaść w leczeniu innych groźnych, przewlekłych chorób. Coraz większa grupa lekarzy głośno wyraża swój niepokój wobec przyjętej, bezalternatywnej, jak widać mało skutecznej polityki zdrowotnej rządu (...). W dramatycznej sytuacji są też przedsiębiorcy, którzy mimo tarcz i doraźnej pomocy bankrutują i likwidują firmy - mówił.

Pospieszalskiego za to krytykowała m.in. posłanka Joanna Lichocka, członkini Rady Mediów Narodowych. "To kolejny raz, gdy coś takiego dzieje się w TVP. Niedopuszczalne przekroczenie granic" - pisała.

"Komisja Etyki TVP po postępowaniu wyjaśniającym orzekła, że w programie 'Warto rozmawiać', wyemitowanym w dniu 12 kwietnia na antenach TVP3 i TVP1, a następnie powtórzonym w TVP Polonia zostały naruszone 'Zasady Etyki dziennikarskiej obowiązujące w Telewizji Polskiej'" - czytamy w komunikacie opublikowanym 20 kwietnia na stronie Centrum Informacji TVP.

Komisja uznała, że we wspomnianym odcinku programu Jana Pospieszalskiego "zaprezentowano wyłącznie głosy krytyczne wobec podejmowanych działań w walce z pandemią". Podkreślono też, że "dochowanie zasad rzetelności dziennikarskiej jest szczególne ważne w czasie, gdy ludzie walczą o zdrowie i życie", a wielu widzów może podejmować decyzje dotyczące zdrowia, w tym szczepień, w oparciu o wiedzę z audycji telewizji publicznej.

