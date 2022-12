Warszawa. Odcięte nogi w śmietniku na Białołęce. Nowe fakty w sprawie

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w czwartek 11 sierpnia przy ulicy Myśliborskiej na warszawskiej Białołęce. 75-letnia kobieta nie mogła skontaktować się z mężem, który długo nie wracał z wizyty u byłego zięcia. Miał odebrać od niego sądowe dokumenty. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali na klatce schodowej Jarosława R. (wspomnianego zięcia), który w ręce trzymał piłę mechaniczną. Nie stawiał oporu. Oddał nóż i klucze do swojego mieszkania, do którego - jak twierdził - bał się wejść. Po wejściu do środka mundurowi odkryli rozczłonkowane zwłoki poszukiwanego 72-latka. Z kolei w altanie śmietnikowej znaleźli odcięte nogi ofiary.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Ekspert o mordercy z Mrowin: Myśli o sobie, że jest wręcz genialny

Warszawa. Ofiara została zaatakowana siekierą

Jarosław R. po zatrzymaniu trafił do szpitala - pisała w sierpniu "Gazeta Wyborcza". Dopiero później został przesłuchany, a 13 sierpnia prokuratura postawiła mu zarzuty - zabójstwa i znieważenia zwłok. Sąd zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Jak przekazała w czwartek (29 grudnia) "Super Expressowi" prok. Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, 75-latek został zamordowany w mieszkaniu swojego zięcia. - Z tego co ustaliliśmy, doznał on obrażeń ciała w postaci ran rąbanych głowy, prawdopodobnie zadanych siekierą, a także poderżnięto mu gardło, w wyniku czego mężczyzna wykrwawił się i zmarł - dodała.

Szczecin. Pełnomocnik marszałka skazany za pedofilię i narkotyki

Nowe fakty w sprawie. Biegli chcą badań psychiatrycznych

Jarosław R. nie przyznał się do winy. Co więcej, biegli zwrócili się do sądu o skierowanie go na badania psychiatryczne.

- Jeśli sąd przychyli się do wniosku, to podejrzany trafi do ośrodka, gdzie przez okres co najmniej 4 tygodni przejdzie kompleksowe badania, m.in. EKG oraz psychiatryczne - mówi rzeczniczka praskiej prokuratury.

Badanie ma na celu ocenę stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili dokonania przez niego czynu zabronionego i zdecydowanie o ewentualnej potrzebie wdrożenia odpowiednich środków leczniczo-wychowawczych.

Warszawa. 48-latek aresztowany za zabójstwo byłego teścia i odcięcie mu nóg