Episkopat podsumowuje rok i ubolewa nad spadkiem liczby wiernych. "Kościół stał się instytucją usługową"

Pandemia, postępująca sekularyzacja społeczeństwa oraz różne grzechy duchownych - to według Rzecznika Episkopatu Polski powody spadku liczby wiernych, którzy uczestniczą w mszach i nabożeństwach w kościołach.

Wiele osób przyzwyczaiło się do śledzenia życia Kościoła za pomocą Internetu i już nie wróciło do praktyk w świątyniach. Kościół stał się dla niektórych instytucją usługową, z którą nie chcą mieć wiele wspólnego

- zaznaczył ks. Leszek Gęsiak w opublikowanym w czwartek podsumowaniu roku 2022. Duchowny dodał, że Episkopat ma świadomość tego, że świątynie pustoszeją, dlatego na Rok Duszpasterski 2022/2023 wybrał słowa "Wierzę w Kościół Chrystusowy". "[Tematem jest] zarówno refleksja nad Kościołem i jego misją, ale także umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących. Chodzi o to, aby wierni poczuli się na nowo członkami tej wspólnoty, a nie tylko jej obserwatorami czy krytykami" - wyjaśnił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Episkopat Polski: Jan Paweł II podjął walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci

W podsumowaniu 2022 roku biskupi katoliccy zwrócili uwagę na krytykę Jana Pawła II, "przypisujące mu tuszowanie pedofilii w Kościele, a tym samym podważające jego świętość". Episkopat przypomniał swoje stanowisko na temat tej sprawy.

Członkowie Rady Stałej KEP podkreślili z mocą, że Jan Paweł II, zgodnie z nabywaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw

- napisał ks. Gęsiak.

Zdaniem Episkopatu najważniejsza w czasie ostatnich miesięcy była ogromna skala pomocy Ukrainie. Objęła ona uchodźców przyjeżdżających do Polskich oraz tych, którzy zdecydowali się zostać w ojczyźnie. "Choć duża część uchodźców powróciła do swoich domów w Ukrainie bądź na tereny, gdzie nie toczą się bezpośrednio walki, to jednak wsparcie tym, którzy pozostali w Polsce, nadal jest potrzebne. Jeszcze bardziej potrzebna jest jednak pomoc obywatelom Ukrainy na miejscu, zwłaszcza teraz, gdy nadeszła zima i w wielu miejscach nie ma prądu czy ogrzewania, o czym wielokrotnie słyszymy od przedstawicieli lokalnych Caritas" - dodał rzecznik.

Episkopat Polski: Najgorsze jest przyzwyczajenie

Duchowny przestrzegł, żeby nie przyzwyczajać się do sytuacji konfliktu zbrojnego. "Najgorsze jest przyzwyczajenie i osłabienie współczucia i chęci niesienia pomocy bliźnim. Walczmy z tym i nie pozwólmy, aby nasze siostry i nasi bracia nie mieli czym się w zimie ogrzać. O to także wielokrotnie prosili polscy biskupi na przestrzeni tego roku" - uważa duchowny.

Czwartek był dniem zmasowanego ataku Rosji na terytorium całej Ukrainy. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak poinformował, że Rosjanie wystrzelili na Ukrainę przeszło 120 pocisków manewrujących. Eksplozje było słychać między innymi w Kijowie, gdzie co najmniej trzy osoby zostały ranne, Charkowie i Lwowie. Co najmniej sześć rakiet zostało zestrzelonych przez Ukraińców.

Nad całą Ukrainą jest ponad 120 rakiet, wystrzelonych w ramach "ruskiego miru", żeby zniszczyć infrastrukturę krytyczną i masowo zabijać cywilów - napisał Mychajło Podolak na Twitterze. Czekamy na konkretne propozycje "obrońców pokoju", dotyczące "pokojowego uregulowania", "gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji" i potrzeby uniknięcia prowokacji - dodał doradca prezydenta Ukrainy.

W kijowskiej dzielnicy Darnica odłamki rakiety uszkodziły budynek. Celem ataku jest również Charków, gdzie wstrzymano kursowanie metra, Odessa i Lwów. Nad Morzem Czarnym zestrzelono pięć rosyjskich rakiet, a w obwodzie sumskim jedną. W nocy kilka miast zostało zaatakowanych dronami kamikadze produkcji irańskiej. Ukraińcy zestrzelili 11 tych maszyn.

