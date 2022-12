Krzysztof F., pełnomocnik marszałka zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza ds. zwalczania uzależnień został skazany za trzy przestępstwa, których dopuścił się w sierpniu 2020 r. Chodzi o czyny związane z wykorzystywaniem nieletnich i narkotyki. Poszkodowanymi są dzieci znanej parlamentarzystki - chłopiec miał wówczas 13 lat, a dziewczynka 16. Rodzeństwo było pod opieką Krzysztofa F.

Szczecin. Krzysztof F. skazany za pedofilię i narkotyki. Wyrok? 4 lata i 10 miesięcy

Ze względu na dobro dzieci proces Krzysztofa F. odbywał się z wyłączeniem jawności. - Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skazał Krzysztofa F. za doprowadzenie małoletniego w wieku 13 lat do innej czynności seksualnej [nie doszło do obcowania płciowego - red.] oraz udzielanie małoletniemu i innej małoletniej substancji odurzających, również za posiadanie tych substancji - przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Tomasz Szaj.

Policja w mieszkaniu Krzysztofa F. znalazła 339 gramów marihuany. - Ostatecznie sąd ustalił, że narkotyki zostały udzielone wyłącznie małoletniej. Jeśli chodzi o małoletniego, to przypisano oskarżonemu usiłowanie udzielenia tychże narkotyków, natomiast brak jest dowodów na to, że małoletni skorzystał z tych narkotyków - dodał sędzia Szaj, którego cytuje Radio Szczecin.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w lipcu 2021 roku. - Od tego wyroku odwołał się zarówno prokurator, jak i obrońca oskarżonego. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Szczecinie nieznacznie skorygował wymierzoną karę. Oskarżonemu wymierzono karę łączną 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za wszystkie trzy czyny - przekazał sędzia Tomasz Szaj.

Kim jest Krzysztof F.? Psychoterapeuta, działacz, niespełniony polityk

Krzysztof F. jest synem polityka, który za czasów PRL był sekretarzem PZPR w Barlinku. W latach 2000-2002 pełnił funkcję marszałka województwa zachodniopomorskiego. Był związany z SLD, SdPl oraz partią Lewica i Demokraci. W 2008 przystąpił do klubu radnych Platformy Obywatelskiej.

Jego syn, Krzysztof F. od ponad 20 lat - jak podaje Radio Szczecin - pracował w Urzędzie Marszałkowskim, najpierw jako inspektor, następnie dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej. Był związany z Platformą Obywatelską. W 2018 roku startował z listy PO do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Hasło: "Dobro powraca" nie przekonało jednak mieszkańców. Wybory zakończyły się dla niego niepowodzeniem.

Marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz powołał Krzysztofa F. na pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Był wojewódzkim ekspertem ds. informacji o narkotykach i narkomanii.

- Moja praca zawodowa i terapeutyczna to obszary bardzo trudne, często związane z ludzką krzywdą i cierpieniem. Uzależnienie, przemoc, dyskryminacja, wykluczenie społeczne. To obliguje mnie do stałej pracy nad sobą. Uczy empatii, wrażliwości, równowagi - mówił w jednym z wywiadów, na który powołuje się Radio Szczecin.

"Krzysztof F. od dnia 30 września 2020 roku nie pełni funkcji pełnomocnika ani żadnej innej związanej z pracą na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Został odwołany natychmiast po zatrzymaniu i przedstawieniu mu zarzutów" - przekazał w komunikacie, który przytacza portal wszczecinie.pl, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Jedna z aktywistek LGBT+ prostuje, że wbrew temu, co podaje państwowe Radio Szczecin, Krzysztof F. nie był współzałożycielem Stowarzyszenia Równość na Fali, które początkowo działało jako Kampania Przeciw Homofobii.

