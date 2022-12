Do nietypowego zdarzenia doszło na terenie ogródków działkowych w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie). Pobiły się tam trzy starsze kobiety. Powodem zajścia była zazdrość.

Tarnobrzeg. Bójka starszych pań na terenie ogródków działkowych

Jak pisze "Super Express", "w Tarnobrzegu doszło do niebywałych zdarzeń". Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dwie starsze kobiety miały szarpać i ciągnąć za włosy 81-latkę. Do ataku na staruszkę doszło 9 grudnia na terenie ogródków działkowych.

Zaatakowana kobieta to właścicielka jednej z działek. Napastniczkami zaś były jej dwie sąsiadki, również seniorki. Napadnięta 81-latka o całym zajściu poinformowała miejscową policję.

Policja oczywiście zajęła się tą sprawą. Po wykonaniu czynności sprawdzających policjanci stwierdzili, że doszło do naruszenia artykułu 157 paragrafu 1 Kodeksu karnego

- mówi w rozmowie z serwisem se.pl podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, rzeczniczka policji w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg. Staruszki pobiły się o mężczyznę

Choć już sama bójka starszych pań, jest wydarzeniem niecodziennym, interesujący jest także powód napaści na 81-latkę. Otóż, jak podaje serwis se.pl, przyczyną ataku były sprawy sercowe.



81-letnia kobieta była podejrzana przez te dwie panie, że sympatyzuje z mężczyzną, z którym w związku nieformalnym była jedna z atakujących seniorek.

- tłumaczy dziennikarzom serwisu se.pl podinspektorka Beata Jędrzejewska-Wrona.

Poszkodowana kobieta doznała średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawczyniom grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jest to przestępstwo ścigane wyłącznie na wniosek poszkodowanego. Czy 81-latka zdecyduje się na wniesienie sprawy do sądu? Trudno powiedzieć.