Gwałtowny wzrost liczby zachorowań na grypę w Polsce. Zebrał się sztab kryzysowy

W ostatnich tygodniach ma miejsce duży wzrost zachorowań na grypę. We wtorek 27 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że sytuacja jest trudna, zwłaszcza na oddziałach pediatrycznych. Szef resortu przekazał, że przed świętami w Polsce mieliśmy blisko 300 tys. zakażeń i podejrzeń zachorowań na grypę.

Grypa w Polsce. Największe obłożenie w szpitalach w trzech województwach

W Programie Trzecim Polskiego Radia Waldemar Kraska zaznaczył, że prawie połowa zachorowań na grypę dotyczy dzieci do 14. roku życia. Zapowiedział, że ministerstwo podejmie odpowiednie środki zapobiegawcze tam, gdzie występuje duże obłożenie szpitali - także pediatrycznych - w związku z wirusem grypy i RSV.

Wiceminister zdrowia dodał, że największe obłożenie w szpitalach można zaobserwować w trzech województwach - podkarpackim, podlaskim i lubelskim.

- Jutro [piątek - red.] będziemy mieli aktualne dane. Zobaczymy, jaka sytuacja jest po okresie świątecznym, bo to są dane z okresu przedświątecznego. Ale to także pokazuje, że w pewnych województwach sytuacja jest inna np. w województwie śląskim obłożenie łóżek jest na poziomie 30 proc., czyli to zdecydowanie mniej, niż w innych województwach. Mamy przygotowany w tej chwili plan zwiększenia bazy łóżkowej - także mówię o oddziałach pediatrycznych - lub ewentualnych przesunięć między województwami - przekazał Waldemar Kraska.

Wzrost liczby zachorowań na grypę. Zebrał się sztab kryzysowy

Wiceminister podkreślił, że mało prawdopodobne jest wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na grypę.

W czwartek o godz. 11 zebrał się sztab kryzysowy. Jak zapowiadał minister Kraska, sztab omówi sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, a także z lawinowym wzrostem zachorowań na grypę.

Gość radiowej Trójki ocenił, że szczyt zachorowań na grypę jest dopiero przed nami. Dodał, że w tym momencie poziom zachorowań jest taki, jak w zeszłym roku w szczytowym momencie zachorowań na przełomie stycznia i lutego.

Wiceminister zdrowia zaleca noszenie maseczek

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował również o noszenie maseczek w miejscach publicznych. Podkreślił, że resort zdrowia zaleca stosowanie maseczek zwłaszcza w skupiskach ludzi. - Obywatele powinni w ten sposób dbać nie tylko o zdrowie własne, ale także innych osób - wskazał wiceminister.

- Myślę, że tak, jak cała Europa, która wycofała się z tych ostrych obostrzeń - w tej chwili kierowane są głównie zalecenia. I my to też w tej chwili zalecamy, żeby w tych miejscach, gdzie mamy kontakt z wieloma ludźmi - czyli środki komunikacji miejskiej, duże sklepy, supermarkety - zakładać maseczkę - podkreślił Waldemar Kraska.