W warszawskim sądzie ruszył proces w związku ze sprawą Gretchen P., obywatelki Stanów Zjednoczonych, która zaginęła w Warszawie w 2020 roku. Do zabójstwa kobiety przyznał się Karl P. - jej syn. Mimo długich poszukiwań ciała kobiety nie odnaleziono.

Warszawa. Ruszył proces Karla P., oskarżonego o zabójstwo matki

W środę w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces oskarżonego o zabójstwo Gretchen P. jej syna - Karla P. Zdaniem prokuratury i śledczych, to właśnie on jest winien zabójstwa kobiety oraz kradzieży jej pieniędzy. Do tragedii doszło prawdopodobnie w mieszkaniu na warszawskich Bielanach, w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2020 r. Są to jedynie przypuszczenia, bo ciała kobiety do tej pory nie odnaleziono.

Jak donosi serwis TVN 24, akt oskarżenia przedstawiła prokuratorka Maja Kasperkiewicz-Radke, która oskarżyła Karla P. o zabójstwo matki i kradzież pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 2,5 tys. złotych.

Karl P. przez ponad godzinę składał wyjaśnienia. Mężczyzna nadal utrzymuje, że "jest odpowiedzialny za zniknięcie matki" i wrzucenie jej zwłok do rzeki. Mówił też, że pobyt w Polsce to dla niego prawdziwe piekło.

Chciałbym wrócić do domu i mieć fajny dom na plaży, ale jeśli dacie mi wybór pomiędzy śmieciowym aresztem w Polsce a nowoczesnymi więzieniami, które mamy w Ameryce, to przyznam się do czegokolwiek, czego FBI chce ode mnie

- mówił Karl P. w sądzie, cytowany przez TVN 24.



Syn zamordował matkę? Do zbrodni miał przyznać się przyrodniej siostrze

Zaginiona Gretchen P. przeprowadziła się z USA do Polski wraz z synem Karlem kilka lat temu, zaraz po śmierci męża. W październiku 2020 roku Karl miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych i przyznać się swojej przyrodniej siostrze do zabicia matki, a następnie poćwiartowania jej ciała i wrzucenia do Wisły.

Karl P. do zabójstwa matki i wyrzucenia jej poćwiartowanego ciała do rzeki, miał przyznać się także agentom FBI. Mimo przeprowadzonych poszukiwań, ciała kobiety nie znaleziono. Więcej o poszukiwaniach przeczytać można w poniższym tekście: