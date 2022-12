54-latek kierował po pijanemu, został zatrzymany. Zadzwonił po synową. Też wpadła, ale z innego powodu

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni patrolowali w poniedziałek teren zjazdu z autostrady. Po godzinie 21 zauważyli opla, który wjechał na drogę z parkingu i nie zastosował się do zakazu zawracania.

"Mundurowi natychmiast zareagowali na popełnione wykroczenie i zatrzymali do kontroli kierowcę opla. Wylegitymowali go i sprawdzili stan jego trzeźwości. 54-letni mieszkaniec Katowic miał w organizmie 1,5 promila alkoholu, co już na wstępie wiązało się z utratą przez niego prawa jazdy i zakazem dalszej jazdy" - informują funkcjonariusze w komunikacie.

Małopolska: Synowa miała pomóc teściowi, została zatrzymana

54-latek zadzwonił po swoją synową, by przekazać jej samochód. Kobieta została wylegitymowana na miejscu przez funkcjonariuszy, a jej nazwisko sprawdzono w policyjnej bazie danych. Jak się okazało, 34-letnia mieszkanka Krakowa jest poszukiwana przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Lubelskim.

"W związku z prowadzoną interwencją zarówno kierujący oplem, jak i jego synowa, która przybyła na pomoc, zostali zatrzymani. Kierowca będzie teraz odpowiadał za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz grzywną. 34-latka zostanie natomiast doprowadzona do prokuratury" - zapowiadają policjanci.