Do tego zdarzenia doszło 12 października. Właściciel psa trafił na dwa miesiące do aresztu i niedawno wyszedł na wolność. W tym czasie prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Głogowie w województwie dolnośląskim akt oskarżenia, w którym zarzuca Januszowi M. znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim psem i usiłowanie jego zabicia.

Za obydwa zarzucane przestępstwa 26-latkowi grozi kara w warunkach recydywy - jak podaje "Super Express". Jest to od trzech miesięcy do siedmiu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna dodatkowo może zostać ukarany za zniszczenie radiowozu - zdemolował samochód, powodując straty w wysokości 900 złotych.

Dolnośląskie. Miesiącami głodził psa. Potem wyrzucił go z okna i trzymał wiszącego na kablu

Dramat zwierzęcia trwał bardzo długo. Od sierpnia do października 2022 roku Janusz M. przetrzymywał owczarka niemieckiego w pomieszczeniu gospodarczym w powiecie górowskim. Pies był przywiązany do słupa i nie miał dostępu do wody czy jedzenia. Często był zostawiany w tym pomieszczeniu na kilka dni. Sąsiedzi mieli interweniować w sprawie zwierzęcia, ale u 26-latka, który się nad nim znęcał.

12 października sprawca postanowił pozbyć się wychudzonego zwierzęcia i to w bardzo bestialski sposób. Mężczyzna założył psu na szyję pasek, a następnie dodatkowo owinął szyję owczarka kablem. Później Janusz M. wyrzucił psa z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze. Przez dłuższy czas trzymał zwierzę wiszące za szyję na kablu. Sąsiedzi prosili mężczyznę, by wciągnął psa do mieszkania, a gdy nie reagował, zadzwonili na policję.

26-latek nie zwracał uwagi na cierpienie zwierzęcia. Potem zrzucił psa na betonowe podłoże.



"Szczęście w nieszczęściu psiak przeżył upadek z wysokości I piętra i już nie będzie musiał obawiać się cierpień ze strony swojego 'pana'" - pisze se.pl. Po wyrzuceniu przez okno pies uciekł. Po znalezieniu trafił pod opiekę weterynarza. - Ma obrażenia okolic głowy i jest wychudzony, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedziała prokurator rejonowa w Głogowie Katarzyna Kasperczak.

