Kraśnik. 41-latek strzelał do ludzi z wiatrówki i łuku. Jest nagranie z akcji kontrterrorystów [WIDEO]

Policja z Kraśnika opublikowała nagranie z wtorkowej akcji, podczas której zatrzymano 41-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna zabarykadował się w domu, skąd strzelał do ludzi z wiatrówki i z łuku. Przewieziono go do szpitala neuropsychiatrycznego.

