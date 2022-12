Ksiądz Michał Woźnicki ponownie zganił wierną podczas mszy. Z równowagi wyprowadziły go szepty pani Anny. - Kaplica, z obecnością Pana Jezusa (...), jest miejscem absolutnej ciszy. W kościele się nie rozmawia - mówił ksiądz Woźnicki. - Pani Anno, zamiast zakończyć rozmowę, to wchodzi pani w dialog, zabijając sacrum miejsca świętego. Zbrodnia - wyszeptał bezpośrednio do jednej z wiernych.

