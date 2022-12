Polacy chcą sprawdzenia, czy Karol Wojtyła walczył z pedofilią, zanim został papieżem [SONDAŻ]

Zobacz wideo Martel do Dziwisza: Kardynale, nie rób tego dla siebie, zrób to dla Jana Pawła II

Ankietowanym zadano pytanie, czy żeby rozwiać wątpliwości dotyczące podejścia Jana Pawła II do przestępstw pedofilii, Kościół powinien zbadać także czas, gdy rządził on archidiecezją krakowską (1962-1978). Wedle nieoficjalnych źródeł Watykan przymierza się do takich badań.

Za taką opcją opowiedziało się prawie dwie trzecie badanych. 45,2 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 20,4 proc. "raczej tak". 18 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie nie", a 9,1 proc. "raczej nie". 7,3 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Sondaż. Polacy za sprawdzeniem jak Jan Paweł II walczył z pedofilią

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", przejrzenia archiwów z krakowskich czasów Jana Pawła II chce 56 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 76 proc. elektoratu opozycji.

Stosunek do sprawy zmienia się zależnie od stopnia religijności badanych. Konieczność prześwietlenia działań Wojtyły z lat 1962-1978 widzi tylko 44 proc. osób wierzących i praktykujących regularnie. W przypadku osób praktykujących nieregularnie taką potrzebę wskazało 63 proc. badanych. Dalsze wskazania to 75 proc. wierzących, ale niepraktykujących i 85 proc. niewierzących.

Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono 16-17 grudnia br. na 1100-osobowej grupie respondentów.