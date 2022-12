W ostatnich tygodniach ma miejsce duży wzrost zachorowań na grypę. We wtorek 27 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że sytuacja jest trudna, zwłaszcza na oddziałach pediatrycznych. - W ostatnim tygodniu przedświątecznymi mieliśmy blisko 300 tys. zakażeń i podejrzeń zachorowań na grypę. Tak było w najgorszych czasach pandemii koronawirusa - przekazał polityk w TVN24. Jak dodał apogeum infekcji może przypaść na luty lub marzec, więc sezon grypowy "dopiero się rozpędza".

REKLAMA

Zobacz wideo Niedzielski: Naszym celem jest sprowadzenie zakażenia COVID do charakterystyki, jaką ma grypa

Wzrost zachorowań na grypę. Jakie objawy występują?

Grypa jest ostrą, sezonową chorobą wirusową, wywoływaną przez wirusy grypy typu A lub B. Obecnie aż 60 proc. infekcji wywoływanych jest przez typ A. Grypą można zarazić się drogą kropelkową, czyli podczas kontaktu lub przebywania w jednym pomieszczeniu z osobą chorą. Oprócz tego drobnoustroje osiadają na powierzchniach klamek czy mebli. Jakie objawy grypy występują?

W przypadku grypy najczęściej pojawia się:

wysoka gorączka - powyżej 38 stopni Celsjusza, która może utrzymywać się od trzech do pięciu dni;

bóle kostno-stawowe i mięśniowe;

ból głowy;

ból gardła;

suchy kaszel;

katar;

dreszcze;

złe samopoczucie.

Jak odróżnić grypę od COVID-19? [Lista najczęstszych objawów]

Co mieć w apteczce w przypadku zachorowania na grypę?

- Na większość chorób wirusowych nie posiadamy leków przyczynowych, lecz objawowe - mówi w rozmowie z medonet.pl lekarz Bartosz Fiałek. - Oczywiście w przypadku grypy mamy leki przyczynowe, np. oseltamiwir, który może być zastosowany na początku infekcji - mówi lekarz, dodając, że jest to lek na receptę.

Poza tym w apteczce warto mieć następujące rodzaje leków:

leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe - zwłaszcza paracetamol czy kwas acetylosalicylowy. Leki te pomogą zwalczyć bóle głowy, mięśni czy stawów oraz uporać się z wysoką gorączką;

- zwłaszcza paracetamol czy kwas acetylosalicylowy. Leki te pomogą zwalczyć bóle głowy, mięśni czy stawów oraz uporać się z wysoką gorączką; leki na ból gardła - pastylki do ssania, aerozole, płyny do płukania gardła czy domowy roztwór z wody i soli kuchennej;

- pastylki do ssania, aerozole, płyny do płukania gardła czy domowy roztwór z wody i soli kuchennej; leki na kaszel - w przypadku kaszlu mokrego warto stosować preparaty o działaniu wykrztuśnym;

- w przypadku kaszlu mokrego warto stosować preparaty o działaniu wykrztuśnym; spraye do nosa - jeśli męczy nas kaszel.

Grypa - jak leczyć się w domu?

Poza lekami zaleconymi przez lekarza warto też wesprzeć się domowymi sposobami, które pomogą nam zmniejszyć objawy choroby. Chorując na grypę warto pamiętać o:

nawodnieniu - w przypadku gorączki lub kaszlu organizm potrafi bardzo szybko się odwodnić. Aby temu zapobiec warto pić wodę, elektrolity i ciepłą herbatę;

odpoczynku - chory potrzebuje snu i dobrych warunków do rekonwalescencji. Konieczne jest też pozostanie w domu, by nie roznosić wirusa na kolejne osoby;

piciu herbat i naparów - warto wówczas skorzystać z soku z malin lub czarnego bzu, które wspomagają odporność; rozgrzewającego imbiru, który pomaga w infekcjach gardła; naparu z rumianku, który ułatwia sen i pomaga zahamować procesy zapalne w organizmie;

miodzie - zwłaszcza w przypadku suchego kaszlu, zjedzenie miodu przed snem sprawi, że kaszel nie będzie tak bardzo męczył nas w nocy;

nawilżaniu powietrza w pokoju - błony śluzowe dróg oddechowych nie lubią suchego powietrza, które pojawia się w sezonie grzewczym. Domowym sposobem na nawilżenie powietrza jest np. postawienie naczynia z wodą na kaloryferze.

Grypa - kiedy koniecznie należy udać się do lekarza?

Grypa może prowadzić do groźnych powikłań, dlatego do lekarza niezwłocznie należy się udać, jeśli objawy nie ustępują i trwają dłużej niż 3-5 dni oraz, gdy dołączają do nich:

zawroty głowy,

duszności i bóle w płucach,

ucisk w klatce piersiowej,

gorączka powyżej 40 stopni Celsjusza.

Antybiotykoterapia stosowana jest przez lekarzy głównie wtedy, gdy pojawią się powikłania: nadkażenia bakteryjne, zapalenie płuc, zapalenie ucha, angina, zapalenie zatok.

MZ: Szczepienie przeciw grypie bez skierowania i nowy rodzaj testów

Najważniejsza i najtańsza jest profilaktyka

Najważniejsza w przypadku grypy jest profilaktyka. Podstawą jest unikanie kontaktu z chorym, unikanie korzystania z tych samych przedmiotów co zakażony, zakładanie maseczek ochronnych czy stosowanie preparatów odkażających. Chory na grypę zaraża na dzień przed wystąpieniem objawów i do pięciu dni po ich ustaniu.

Łagodny przebieg i szybsze zakończenie grypy zapewniają szczepienia ochronne. - Duża część polskiego społeczeństwa z tego nie korzysta. Gdybyśmy zaszczepili się przeciw grypie, znacznie zmniejszylibyśmy liczbę przypadków, a w konsekwencji liczbę hospitalizacji i zgonów - komentuje lek. Bartosz Fiałek.