Kolęda. Ile pieniędzy wypada dać księdzu w kopercie? [SONDAŻ]

Tuż po świętach Bożego Narodzenia rozpoczynają się wizyty duszpasterskie w domach wiernych nazywane kolędą. Duchowni Kościoła rzymskokatolickiego odwiedzają parafian, błogosławią ich domy i wspólnie się modlą. Podczas wizyty wierni często przekazują księdzu kopertę z pieniędzmi na rzecz parafii. Przypominamy, nie jest to obowiązkowe. Nie ma żadnych przepisów, które nakładałyby na kogokolwiek ten obowiązek.

Ile pieniędzy wypada dać do koperty księdzu? Sondaż

Platforma analityczno-badawcza UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadziła badanie, w którym zapytała respondentów o to, ile pieniędzy - ich zdaniem - wypada dać księdzu w kopercie na wizycie duszpasterskiej.

Według 35 proc. badanych duchownemu, który chodzi po kolędzie, nie trzeba nic dawać do koperty. 12,8 proc. natomiast skłania się ku opinii, że nie ma takiej kwoty, którą powinno się dać księdzu. 7,7 proc. wybrało odpowiedź "ciężko powiedzieć". Pozostali wskazywali już konkretne kwoty.

12,8 proc. ankietowanych uważa, że księdzu wypada dać do 50 zł, 12 proc. wybrało równe 50 zł, 9,6 proc. - pomiędzy 81 a 100 zł. 3,9 proc. wskazało przedział od 51 do 80 zł, 3,2 proc. - między 101 a 150 zł, 2 proc. - od 151 do 200 zł, natomiast 1 proc. - powyżej 200 zł. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1016 Polaków.

Kolęda "na życzenie". Coraz częściej na wizytę księdza trzeba się umawiać

W ciągu dwóch ostatnich lat wizyty duszpasterskie w domach nie odbyły się lub odbyły jedynie w nielicznych miejscach. Wszystko przez pandemię COVID-19, która wymusiła na nas izolację i ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi. Sytuacja obecnie nieco się zmieniła, a kolęda powoli wraca do kalendarzy duchownych. Jak się jednak okazuje, wielu z nich nie ma zamiaru chodzić od drzwi do drzwi, jak miało to miejsce dotychczas. Proponują, by parafianie sami zgłaszali wcześniej, czy chcą, by ksiądz przyszedł do ich domu.

Księża coraz częściej organizują kolędy "na życzenie". "To wygodnictwo"

Kolęda. Jak wygląda wizyta księdza? Jak się przygotować?

Przygotowanie się na wizytę duchownego nie wymaga dużego wysiłku. Należy przyszykować stół nakryty białym obrusem. Na nim stawiamy krzyż, świeczniki, wodę święconą i kropidło, którym ksiądz pobłogosławi zgromadzonych i mieszkanie.

Odwiedziny z reguły nie trwają długo. Najczęściej duchowni od razu przechodzą do wspólnej modlitwy i błogosławieństwa. Później ksiądz rozmawia z domownikami o ich życiu i problemach, czy o życiu parafii.