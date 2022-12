Kalinek błękitny w Morzu Bałtyckim. "Sieje spustoszenie w sieciach rybackich"

Zobacz wideo Grinch z Ostrowi Mazowieckiej. 27-latek zniszczył lampki na choince przy domu kultury

"Znany jako invasive blue crab, kalinek błękitny sieje spustoszenie w sieciach rybackich w Morzu Śródziemnym, lokalnie doprowadzając do sytuacji, w których ryby wcale się już nie łowią" - informuje portal "Łowca Obcych".

Ten gatunek został już zaobserwowany na naszych wodach, a konkretniej w jeziorze Dąbie kilka lat temu.

Kalinek błękitny. Największy krab, jaki zaobserwowano w Polsce

Jak informują "Łowcy Obcych" kalinek błękitny to największy krab, jaki zaobserwowano w Polsce.

"Największym regularnie obserwowanym jest inwazyjny gatunek obcy - krab wełnistoręki. Oprócz niego, w Morzu Bałtyckim i bliskim jego sąsiedztwie można znaleźć także obcego krabika amerykańskiego. Jedynym rodzimym gatunkiem kraba w Polsce jest krab brzegowy, znany też jako raczyniec jadalny" - czytamy we wpisie "Łowców Obcych".

Autor posta zauważył, że rodzimy krab brzegowy, znany jako invasive green crab, konkuruje z kalinkiem tam, gdzie ten występuje naturalnie - i odwrotnie.

"Mamy tutaj przykład inwazji gatunków inwazyjnych na gatunki inwazyjne. Oczywiście, do tego wszystkie by nie doszło, gdyby nie interwencja człowieka, przez co gatunki te zostały sztucznie przeniesione poza ich naturalne zasięgi i zmuszone do odnalezienia się w obcych im światach, gdzie doprowadzają do ich wyniszczania" czytamy.

"Łowcy Obcych" zaapelowali o dokumentowanie obserwacji tego gatunku oraz przesyłanie fotografii kalinka wraz z datą i lokalizacją obserwacji na wiadomość prywatną.