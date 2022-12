Polityczne jasełka zostały wystawione 21 grudnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. W sieci pojawiły się jego fragmenty i wywołały spore oburzenie wśród części internautów, którym nie podobały się nawiązania polityczne. Znalazły się też osoby, które przedstawienie chwaliły.

Trójmiasto. "Masz dar, który całą gospodarkę rozwali i ludem prostym pomoże sterować"

Na udostępnionym nagraniu widać, że w rolę Jezusa wcielił się półnagi chłopak. Żłóbek zastąpiła taczka. Trzej Królowie w darach przynieśli nie mirrę, kadzidło i złoto, a klawiaturę, laptop i myszkę. Z kolei pasterz - w nawiązaniu do inflacji - podarował torbę na pieniądze.

W końcowej scenie pojawia się uczeń w garniturze z pluszowym kotem w ręce. Prawdopodobnie miał on nawiązywać do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. - Masz tu ten dar, który całą gospodarkę rozwali i ludem prostym pomoże sterować - powiedział, wręczając "Jezusowi" bon na 500 plus. Nagranie zostało opublikowane na profilu "Gdański Komisarz".

Uwagę internautów przykuł również jeden z elementów scenografii, a mianowicie liczba gwiazd. Przypomnijmy, osiem gwiazdek to "ocenzurowane" hasło "J***ć PiS". Zyskało ono popularność podczas antyrządowych manifestacji.

W sieci zawrzało. "Młodzież, widzę, zadowolona, a to bardzo źle wróży Polsce" - pisze jedna z internautek. "Coś strasznego!" - czytamy. "Tutaj takie śmiechy kpiny, a w domu przy rodzinie będą dzielić się opłatkiem i śpiewać kolędy" - komentuje kolejny użytkownik pod udostępnionym nagraniem. Znalazła się również pochlebna opinia. "A mi się podoba. Jest to coś oryginalnego i w sumie idealnie pokazuje sytuację polityczną w komediowy sposób" - argumentuje.

- Nie jestem osobą wierzącą i mnie ta interpretacja jasełek nie zabolała, ale moich kolegów i koleżanki też nie - mówi "Gazecie Wyborczej" jeden z uczniów gdańskiej szkoły. - Uważam, że jest to ciekawe spojrzenie na aktualną sytuację nie tyle polityczną, co społeczną. Nie uważam, że było to coś złego. Jedynym problemem było dla mnie słabe wykonanie, a nie wartość merytoryczna - dodaje.

Reakcja kuratorki oświaty. Prosi dyrektora o wyjaśnienia

Do sprawy jasełek odniosła się pomorska kuratorka oświaty Małgorzata Bielang. Przekazała reporterom Polskiego Radia, że skierowała już do dyrektora placówki pismo z prośbą o wyjaśnienia.

- Po wiadomościach e-mail, ale także doniesieniach medialnych, skierowałam we wtorek pismo do dyrektora placówki. Liczę na to, że przedstawi okoliczności organizacji samego wydarzenia, jak i to, czy wiedział o tym, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi podejmiemy decyzję o dalszych działaniach - powiedziała, dodając, że odpowiedzialnością obarcza wychowawców, a nie uczniów.

"Kuratorium ma prawo mieć wątpliwości, czy w związku z organizacją takich jasełek nie zostały naruszone uczucia religijne innych uczniów, a także czy nie doszło do formułowania treści politycznych, co w placówkach oświatowych jest zabronione" - pisze polskieradio24.pl.

Złożenie skargi do kuratorium zapowiedział już szef pomorskiej Młodzieży Wszechpolskiej Rafał Buca. "Nie ma naszej zgody na to, by nauczycielki wtłaczały młodzieży szkolnej swoje boomersko-liberalne poglądy. Jak chciały się zajmować polityką, to trzeba było wstąpić do jakiejś partii, a nie uczyć w szkole" - napisał na Twitterze.

Reżyserka przedstawienia się nie zgadza. "Byliśmy dumni"

Jedną z reżyserek widowiska jest nauczycielka Beata Kuźniewska. W rozmowie z reporterem "Zawsze Pomorze" powiedziała, że przedstawienie było formą wyrażenia opinii na wiele spraw przez młodzież.

- Mamy świetną młodzież, bardzo artystyczną, "tęczową", niezwykle kreatywną, z dużą wyobraźnią. W dużej części są to już ludzie pełnoletni. Prócz tego jesteśmy szkołą integracyjną. To widowisko z założenia nie miało być jasełkami, tylko przedstawieniem świątecznym. Byliśmy wszyscy z niego dumni, przez głowę nikomu nie przyszło, że wywoła taką burzę i co najgorsze, takie wyzwiska pod adresem młodzieży - opowiada.

- Dlaczego nikt z krytykujących nie zastanowi się, że widocznie młodzież odbiera pewne rzeczy w taki właśnie sposób? Uczeń grający Jezusa był półnagi, bo przecież Jezus przyszedł na świat nagi, jak każdy z nas. Na taczce został wwieziony na scenę, a nie wywożony niczym ktoś, kogo chcemy wyrzucić. Na pewno prezent w postaci 500 plus miał wymowę polityczną, ale pokazywał stosunek młodzieży do tego projektu. Ręce opadają na zarzut o ośmiu gwiazdkach. W scenografii gwiazdek jest bardzo dużo, nikt ich nie liczył ani celowo nie układał! - wyjaśnia Beata Kuźniewska.

- Jesteśmy szkołą otwartą, bardzo chętnie przyjmujemy wszystkie inicjatywy młodzieży. Wspiera to nasza pani wicedyrektor Barbara Kortus, osoba niezwykle kreatywna i dbająca o wolność słowa. Nikogo nie obrażaliśmy, nawet nie mieliśmy takiego zamiaru - podsumowała nauczycielka.

