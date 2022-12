"W Mokrej Prawej doszło do wybuchu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym. W wyniku zdarzenia dwoje mieszkańców po ewakuacji z gruzowiska zostało przewiezione do szpitali w Skierniewicach i Siemianowicach Śląskich" - podają strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Poszkodowanych do szpitali przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wybuchu w województwie łódzkim doszło we wtorek wczesnym popołudniem. Nadkom. Magdalena Studniarek z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przekazała, że w jednym z domów jednorodzinnych najprawdopodobniej doszło do wybuchu butli z gazem.

77-letnia kobieta zdołała sama opuścić budynek, nie odniosła obrażeń. Strażacy wydobyli kobietę i mężczyznę. To wszystkie osoby, jakie w chwili eksplozji przebywały w tym domu

- relacjonowała policjantka w TVN24.

Łódzkie. Eksplozja w Mokrej Prawej, zawalił się dom jednorodzinny

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach przekazała, że po wybuchu butli z gazem jedna z kondygnacji budynku całkowicie się zawaliła.

Akcję ratowniczą na miejscu w Mokrej Prawej prowadziło 25 strażaków i 7 samochodów ze sprzętem. Z powodu zdarzenia droga krajowa nr 70 była zablokowana.

