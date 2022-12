Lubelskie. Wypadek ukraińskiego autokaru z ponad 40 pasażerami. Wśród rannych są dzieci

Do poważnego wypadku drogowego doszło w Fajsławicach na Lubelszczyźnie na drodze krajowej numer 17. Z nieustalonych przyczyn autokar na ukraińskich numerach rejestracyjnych wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Cztery osoby trafiły do szpitala.

