Ministerstwo Zdrowia spodziewa się wzrostu zachorowań na grypę wraz z początkiem roku. W związku z tym przygotowało zmiany, które mogą zmniejszyć liczbę przypadków. - Chcemy, aby były dostępne bezpłatne testy, to tak zwany potrójny test, to znaczy za jednym wymazem wykrywamy infekcję - czy to covidową, grypową, czy wirusa RSV. Myślę, że na początku stycznia już taka możliwość będzie - powiedział Waldemar Kraska w TVN24.

Ministerstwo Zdrowia: Odciążenie lekarzy rodzinnych

Wiceszef resortu zdrowia dodał, że zmianę związaną z testami wprowadzi przygotowane rozporządzenia. Testy będą kupować lekarze rodzinni, wykonywać je, a Narodowy Fundusz Zdrowia zrefunduje koszt tego testu oraz samo wykonanie - wynika z wyjaśnień Kraski.

W sprawie szczepień na grypę pacjent ma mieć skierowanie wystawione automatycznie w Internetowym Koncie Pacjenta. - Zdecydowanie łatwiej w tej chwili udać się do apteki. Aptek jest zdecydowanie więcej niż lekarzy rodzinnych, szczególnie że w tej chwili na pewno jest obciążenie lekarzy rodzinnych sytuacją, jaka w tej chwili jest - czy to grypa, czy wirus RSV, tych pacjentów jest bardzo dużo. Więc myślę, że to także odciąży lekarza rodzinnego od wystawiania tych skierowań przeciwko grypie - mówił wiceminister zdrowia w rozmowie z TVN24.

Kraska o zachorowaniach na grypę: Przed świętami prawie 280 tys. zachorowań na grypę

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał we wtorek w radiowym wywiadzie, że pomiędzy 16 a 22 grudnia odnotowano 279 tysięcy zakażeń wirusem grypy. Podkreślił, że prawie połowa z tych osób to dzieci poniżej 14. roku życia. W szpitalach z powodu grypy jest ponad 1600 osób, w tym na oddziałach kardiologicznych, ponieważ wirus daje także objawy sercowe. Zmarła jedna osoba powyżej 65. roku życia. Dominuje wariant A wirusa grypy - stanowi on ponad 60 procent wszystkich przypadków.

Wiceszef resortu zdrowia poinformował także, że obecnie liczba zakażeń grypą wynosi 111 osób na sto tysięcy mieszkańców. Podkreślił jednocześnie, że jeszcze nie ma szczytu zachorowań. - W sumie od września zachorowało na grypę prawie dwa miliony Polaków - mówił Waldemar Kraska. Zaapelował również o szczepienie się przeciw grypie, ponieważ do tej pory zaszczepiło się niecałe 695 tysięcy osób.

