"Sylwester to koncert dla wszystkich, którzy chcą przywitać Nowy Rok przy dobrej zabawie" - to lakoniczne oświadczenie Telewizji Polskiej związane z odwołaniem przez Mel C swojego występu podczas "Sylwestra Marzeń". Władze miasta z kolei podkreślają, że brytyjska piosenkarka pop, członkini popularnej w latach 90. grupy Spice Girls, nie miała być największą gwiazdą zabawy.

