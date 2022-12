Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek odniósł się do ostatniej operacji Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei Krzysztof Sobolewski zdradził, kiedy prezes PiS wróci do objazdu Polski i jak dużo okręgów zostało mu do odwiedzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jarosław Kaczyński wróci do objazdu kraju na przełomie stycznia i lutego

- Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na przełomie stycznia i lutego wróci do objazdu po kraju. Do odwiedzenia zastało jeszcze 35 okręgów - przekazał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Zgodnie z zapowiedziami polityka, Jarosław Kaczyński chce przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się na jesieni 2023 roku, objechać wszystkie 94 okręgi, które składają się na nową strukturę partii.

W ostatnią środę 21 grudnia rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że lider ugrupowania przebywa w szpitalu w związku z wcześniej zaplanowaną wizytą. - Wszystko przebiega zgodnie z planem. Także proszę się nie martwić, naprawdę wszystko jest w porządku - przekazał rzecznik PiS. Zabieg został przeprowadzony w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. W wigilię i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia limuzyna prezesa PiS podjeżdżała pod bramę kliniki.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Większość Polaków ocenia relacje z Niemcami jako dobre lub poprawne [SONDAŻ]

"Prezes jest obolały, ma trudności ze wstaniem z łóżka"

Z kolei współpracownik Jarosława Kaczyńskiego opowiedział w rozmowie z dziennikarzami "Faktu", że zabieg na kolano powiódł się, ale tym razem szef PiS zniósł go gorzej, niż miało to miejsce z poprzednią operacją na drugie kolano. - Prezes jest obolały, ma trudności ze wstaniem z łóżka, ale miejmy nadzieję, że wszystko się powoli zagoi - przekazało anonimowe źródło.

Chłopiec, który zakrztusił się orzeszkiem wymaga specjalistycznej terapii