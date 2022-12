W czwartek 22 grudnia wieczorem policja zabezpieczyła teren wokół lokalu Nowa Zatoka (dawna Zatoka Sztuki) w Sopocie. Budynek, w którym znajduje się lokal, został odgrodzony policyjną taśmą, a szyby zostały dokładnie zaklejone. Jak podaje "Fakt", funkcjonariusze pracowali na miejscu nawet w święta Bożego Narodzenia.

Sopot. Policja przeszukuje dawną Zatokę Sztuki. Nieoficjalnie ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

Co o przeszukaniu mówią służby? - Na zlecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie zostały zaplanowane czynności na terenie Nowej Zatoki w Sopocie. Na tę chwilę nie mamy nic więcej do powiedzenia - przekazał w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" prokurator Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.

Prokurator nie chciał wyjaśnić, czy przeszukanie ma związek ze śledztwem w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek - warto przypomnieć, że to właśnie Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie prowadzi śledztwo ws. zaginionej gdańszczanki. Z nieoficjalnych ustaleń portalu tvp.info wynika natomiast, że działania służb w Sopocie mają dotyczyć właśnie Wieczorek.

Iwona Wieczorek. Kim była? Co wiadomo o zaginionej 19-latce?

Były analityk policji o przeszukaniu w dawnej Zatoce Sztuki

Do przeszukania dawnej Zatoki Sztuki w rozmowie z "Faktem" odniósł się były analityk Komendy Głównej Policji Marek Siewert, który pracował także nad sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. - Wątek Zatoki Sztuki nie pojawiał się w okresie, kiedy pracowałem nad tą sprawą. Według mojej oceny osoby z tzw. trójmiejskiego półświatka nie mają ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek nic wspólnego. Takie jest moje zdanie. Od początku wskazywałem, że sprawców należy doszukiwać się w najbliższym otoczeniu zaginionej - ocenił Siewert.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Kim jest zatrzymana Joanna S.? Jaki dostała zarzut?

Zatoka Sztuki w Sopocie stała się rozpoznawalna w całej Polsce za sprawą przestępstw seksualnych, do których miało dochodzić na terenie klubu. Od stycznia 2019 roku toczy się proces z udziałem tzw. "łowcy nastolatek". "Krystek", czyli Krystian W., został oskarżony o popełnienie 65 przestępstw, w tym 40 ma charakter seksualny. Mężczyzna miał dopuścić się gwałtów, usiłowania gwałtów, współżycia z nieletnimi poniżej 15. roku życia, nakłaniania małoletnich do prostytucji i czerpania z tego procederu korzyści majątkowych. W sprawie miały zostać pokrzywdzone 33 kobiety, które w większości w momencie popełniania nie były pełnoletnie, a pięć nie miało ukończonych 15 lat.