Krasnobród. Pod 64-latkiem załamał się lód. Na ratunek ruszyli policjanci, strażak i... burmistrz

W niedzielę 25 grudnia zamojska komenda policji dostała wezwanie do mężczyzny tonącego w stawie w Krasnobrodzie, pod którym załamał się lód. Na miejsce wysłano patrol.

Tonący 64-latek uratowany przez policję, strażaka i burmistrza

Lubelska policja poinformowała, że na miejscu pierwsi zjawili się młodsza aspirantka Joanna Jarczak oraz aspirant Piotr Zawiślak. Tonący mężczyzna znajdował się kilkanaście metrów od brzegu i wołał o pomoc.

Nad zalew przyjechał również Michał Zawiślak - strażak z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kazimierz Misztal - burmistrz Krasnobrodu. Wykorzystując linę z radiowozu, wspólnym wysiłkiem zdołali wyciągnąć i uratować mężczyznę.

64-latek był wyziębiony. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która natychmiast przetransportowała go do szpitala. Mężczyzna poinformował policję, że do Krasnobrodu przyjechał na święta.

"W świąteczny ranek postanowił pospacerować. Wracając do miejsca zamieszkania chciał skrócić sobie drogą powrotną i wszedł na, jak mu się wydawało, zamarznięty zbiornik wodny. Po kilku metrach spaceru lód się załamał i 64-latek znalazł się w lodowatej wodzie" - przekazała policja.

Przypominamy, że wchodzenie na lód na naturalnych zbiornikach wodnych nigdy nie jest bezpieczne. Nawet na pozornie mocnym lodzie zdarzają się miejsca, które mogą nie utrzymać ciężaru człowieka. Widząc, że dzieje się coś złego, zdrowie lub życie innego człowieka jest zagrożone nie zwlekaj i zadzwoń pod numer alarmowy 112. Dzwoniąc postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się osoba potrzebująca pomocy"

- przestrzegają służby.