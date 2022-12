"Kazanie na Pasterce, w momencie, gdy możemy spotkać się z Nowonarodzonym nie jest przestrzenią do wspierania ustawy Lex Czarnek 2.0" - zaczął swój wpis Tomasz Terlikowski. Jak dodał, to nie przestrzeń, by przekonywać, że każdy, kto nie popiera ministra edukacji Przemysława Czarnka, pragnie wprowadzać dzieci w "świat aksjologicznej próżni i nihilizmu".

Zdaniem Terlikowskiego, takie stwierdzenie jest fałszem, a chrześcijaństwo "czy bardzo wąsko rozumiany katolicyzm", nie są jedyną sferą wartości, poza którymi istnieje jedynie nihilizm czy aksjologiczna próżnia. Filozof dalej tłumaczy, że od arcybiskupa można wymagać świadomości, że "tego rodzaju kazania są w istocie demoniczne, bo podkładające pod religię przekonania polityczne i partyjny przekaz dnia".

Takie kazania jak to arcybiskupa Marka Jędraszewskiego to niegodne wykorzystywanie święta, sacrum, tego, co dla chrześcijan najważniejsze, dla promowania bliskiej sobie partii, a konkretniej niewielkiej jej części

- zakończył swój wpis Terlikowski.

Kazanie abp. Jędraszewskiego wywołało sporo kontrowersji

W swojej homilii wygłoszonej podczas pasterki na Wawelu abp Marek Jędraszewski mówił między innymi o pokoju, który "jest ze swej istoty - jako Boża wartość - zagrożony". Kazanie po jakimś czasie zeszło jednak na tematy polityczne.

Zdaniem abp. Jędraszewskiego "niepokój budzą w nas usiłowania ludzi sprawujących władzę w niektórych miastach, aby doprowadzić do usunięcia ze szkół nauczania religii".

- Pierwszym krokiem w tym kierunku miałoby się stać zaprzestanie płacenia pensji katechetom. Nie bierze się przy tym pod uwagę tego, że w ten sposób łamie się zarówno konkordat, jak i najbardziej oczywiste prawo do słusznej płacy za wykonywaną pracę. Jeszcze gorszą rzeczą jest to, że zamiast umacniać polskie dzieci i młodzież w naszej polskiej kulturowej tożsamości, która swój fundament, a zarazem trzon znajduje w chrześcijaństwie, pragnie się je wprowadzać w świat aksjologicznej próżni i nihilizmu - mówił.

Całość homilii abp Marka Jędraszewskiego jest dostępna tutaj.

Andrzej Duda zawetował "lex Czarnek". "Nie potrzebujemy dodatkowych napięć"

Jędraszewski odniósł się w kazaniu do zawetowania przez prezydenta nowelizacji prawa oświatowego. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące zasad obecności organizacji pozarządowych w szkołach, zwiększenia nadzoru kuratorów i wprowadzenia zmian w edukacji domowej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie podpisze ustawy, bo nie udało się osiągnąć społecznej akceptacji przepisów. Dodał, że do jego kancelarii przyszły 133 listy protestacyjne w sprawie nowelizacji. - Nie potrzebujemy w Polsce dzisiaj dodatkowych napięć. W związku powyższym podjąłem decyzję o tym, że nie podpiszę tej ustawy - powiedział Duda.

To drugi raz, kiedy prezydent wetuje nowelizację prawa oświatowego. W marcu tego roku Andrzej Duda zawetował poprzednią wersję tych przepisów.