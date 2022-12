Krystyna Pawłowicz do Micka Jaggera: "Jesteś osobą wierzącą w 'Christmas'? Byłeś u spowiedzi?"

"Merry Christmas and Happy Holidays to you all!!" - napisał na Twitterze Mick Jagger, wokalista brytyjskiego zespołu The Rolling Stones. Światowej sławy gwiazda rocka życzy wszystkim wesołych świąt.

Krystyna Pawłowicz pisze w języku polskim do zagranicznej gwiazdy rocka

Pod wpisem Jaggera pojawiło się ponad 1,8 tys. komentarzy. Internauci w większości odpowiedzieli na życzenia wokalisty i również życzyli mu wesołych świąt. Jednak wśród tych wszystkich wpisów pojawił się również ten jeden, który zapoczątkował odrębną dyskusję - a zaczęło się od komentarza bardzo dobrze znanej nam Polki.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz zaczepiła Micka Jaggera. "Merry Christmas... Czy pan jest osobą wierzącą w Christmas? Był pan u spowiedzi? A może na Mszy Św. w czasie Święta Christmas?" - skomentowała Pawłowicz.

Pod wpisem sędzi TK pojawiło się mnóstwo komentarzy innych osób. "Skoro się już komentuje Jaggera, to może wypadałoby zadać pytanie po angielsku? No chyba że Pani nie zna tego języka, to chętnie służę pomocą" - napisał jeden z internautów. "Pani żartuje chyba?" - pyta retorycznie kolejna osoba.

"Czekam niecierpliwie na wyczerpującą odpowiedź pana Jaggera. Oczywiście po polsku i z adresem parafii, w której był na mszy świętej" - czytamy w kolejnym komentarzu. Krystyna Pawłowicz zareagowała tylko na ten jeden wpis. Napisała: "Wyluzuj! Uśmiechnij się. Są święta". Tymczasem Mick Jagger pozostawił zaczepkę Pawłowicz bez komentarza.