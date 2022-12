Abp Jędraszewski na pasterce o "lex Czarnek": "Nie wolno ustępować". Mówił o "deprawacji"

- Nie wolno w imię spokoju ustępować i w konsekwencji uniemożliwiać rodzicom dostępu do pełnej wiedzy o tym, co niektóre tzw. pozarządowe organizacje pragną głosić małym dzieciom w szkołach i przedszkolach - mówił podczas pasterki abp Marek Jędraszewski. Duchowny krytycznie odniósł się do zawetowania nowelizacji prawa oświatowego, czyli tzw. lex Czarnek.

