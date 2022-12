Bez ręki i z promilami. Warszawska policja zatrzymała kierowcę audi

Stołeczna policja zatrzymała podejrzany samochód na ulicy Wybrzeże Gdyńskie - informuje RMF 24. Funkcjonariusze jechali za osobowym audi i bardzo wyraźnie widzieli jazdę "wężykiem". Po zatrzymaniu samochodu do kontroli okazało się, że za kierownicą siedzi mężczyzna bez lewej ręki. Woń alkoholu była bardzo wyraźna.

Alkomat wskazał, że 27-letni kierowca, którym był obywatel Ukrainy, miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Mężczyznę zatrzymano, trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do dwóch lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Warszawie.

IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami. W noc wigilijną są prognozowane na północy i w centrum Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują województwo kujawsko-pomorskie, północne powiaty województw mazowieckiego i wielkopolskiego, południowe warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz wschodnie zachodniopomorskiego. Obowiązują od godziny 18 do niedzieli do godziny 6 rano.

Termometry w nocy będą wskazywać od -3 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do 4 stopni na zachodzie. Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk mówi, że tej nocy będą panować niebezpieczne warunki drogowe. Tłumaczy, że na północnym-wschodzie, gdzie temperatury spadną poniżej 0, na drogach i chodnikach będzie bardzo ślisko. Dodaje, że na zachodzie będą natomiast panować trudne warunki do jazdy ze względu na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Według prognoz IMGW w niedzielę w Polsce północno-wschodniej mogą jeszcze wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i zachodzie są możliwe przejaśnienia. Termometry będą wskazywać od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 8 stopni na zachodzie.

