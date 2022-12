Pożar wybuchł 22 grudnia nad ranem na Zoniówce w Zakopanem (woj. małopolskie). W drewnianym domu, który obecnie nie nadaje się do zamieszkania, mieszkała ośmioosobowa rodzina. "Święta spędzimy w hotelu i to tylko dlatego, że dobrzy ludzie taki nocleg nam zaoferowali" - napisała jedna z mieszkanek domu na stronie zrzutki przeznaczonej na remont domu.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Para Prezydencka złożyła życzenia świąteczne. "Mijający rok znów nie należał do łatwych"

Zakopane. Ośmioosobowa rodzina straciła dom w pożarze na Zoniówce

Do pożaru domu doszło wskutek zwarcia instalacji elektrycznej. Niestety, budynek nie nadaje się do zamieszkania, mimo usilnych prób strażaków, aby ugasić pożar. - Dom jest poważnie uszkodzony. Ogień zajął bowiem dwie kondygnacje budynku, dostał się na poddasze. W trakcie akcji strażacy musieli rozebrać niektóre elementy budynku, by dostać się do ognia - przekazał Andrzej Król-Łęgowski z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, cytowany przez RMF24.

Gdy pomoc dotarła na miejsce, ogień wydostał się już na zewnątrz budynku. - Na miejsce zadysponowanych zostało 13 zastępów straży pożarnej - informuje Andrzej Król-Łęgowski. Według strażaków straty sięgają około 350-400 tys. złotych. Obecnie cała ośmioosobowa rodzina (pięcioro dorosłych oraz troje dzieci) przebywa w hotelu Nosalowy Dwór - pracuje tam jedna z mieszkanek domu.

Wielkopolska. Pożar hali w Koninie. Podczas akcji spłonął wóz strażacki

Zakopane. Ruszyła zbiórka dla pogorzelców z Zoniówki

W internecie na stronie szczytny-cel.pl ruszyła zbiórka dla pogorzelców. Zbiórkę dla rodziny można wesprzeć w każdej chwili, liczy się nawet najmniejsza pomoc. "Nasza ośmioosobowa rodzina wychodzi do Was z ogromną prośbą o wsparcie! Przed wigilią bezlitosny ogień odebrał nam dach nad głową oraz wszystko, co posiadaliśmy" - napisała jedna z mieszkanek na stronie zbiórki. "Święta spędzimy w hotelu i to tylko dlatego, że dobrzy ludzie taki nocleg nam zaoferowali. Spędzimy je, zastanawiając się jakie dalsze będą losy członków naszej rodziny i jak poradzimy sobie ze wszystkimi trudnościami? Jest nam naprawdę trudno, ale pocieszamy się faktem, że nikomu z nas nie stała się żadna krzywda fizyczna. Chociaż, te Święta będą dla nas smutne, to jesteśmy wdzięczni, że możemy je spędzić w komplecie. To dodaje nam wiele sił" - dodała mieszkanka domu.

Kolejne zanieczyszczenie potoku Młyniska przy Drodze do Daniela