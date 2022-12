Zmiana przepisów Kodeksu pracy już w 2023 roku. Nadchodzi "work-life balance". Kto skorzysta?

Parlament i Rada Unii Europejskiej przyjęły w drugiej połowie roku dyrektywę 2019/1158, czyli tzw. work-life balance. W naszym kraju przepisy powinny wejść w życie w 2023 roku. Co oznaczają? Kto na nich skorzysta?

Marlena Maląg zapewniła o wdrożeniu do Kodeksu pracy "elastycznych form pracy"

W drugiej połowie grudnia ministerka Marlena Maląg zapewniła, że "ważne są elastyczne formy czasu pracy, praca zdalna", które zostaną na stałe wprowadzone do Kodeksu pracy. "Kolejne zmiany to wdrażanie dyrektywy łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, dziewięciotygodniowy urlop ojcowski" - wymieniała, jak cytowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dyrektywa 2019/1158 nadal nie została jeszcze przyjęta. Najważniejszą zmianą z niej wynikającą ma być wydłużenie urlopu rodzicielskiego - z 32 do 41 tygodni. Poza tym przepisy zakładają także wprowadzenie pięciodniowego urlopu opiekuńczego, który będzie można wykorzystać w związku z poważnymi problemami medycznymi, nie tylko do opieki nad dziećmi, lecz wszystkimi krewnymi.



Dyrektywa work-life balance - co jeszcze zakłada?

Poza wymienionymi wyżej zmianami pracownicy będą mogli skorzystać także z nagłego zwolnienia z pracy w związku ze zdarzeniem losowym - w tym przypadku otrzymają do dyspozycji dwa dni lub 16 godzin. Rodzice będą mogli liczyć także na przerywany czas pracy - kwestia ta będzie jednak musiała zostać omówiona wcześniej z pracodawcą.



Rodzicom i opiekunom dzieci do ósmego roku życia nie będzie można natomiast zlecać pracy w nocy, po godzinach czy w nadgodzinach. Pracodawca nie będzie mógł odmówić także pracy zdalnej rodzicom i opiekunom dzieci do czwartego roku życia, osobom opiekującym się osobami z niepełnosprawnością, a także kobietom w ciąży.

